Не 6 мільйонів доларів: розвіяно міф про вартість китайського чат-бота DeepSeek

За даними аналітиків, оцінка в 6 млн доларів не враховує інвестиції в дослідження, інфраструктуру та інші витрати DeepSeek.

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Незалежна дослідницька компанія SemiAnalysis з'ясувала, що загальні витрати китайського стартапу DeepSeek на сервери становлять 1,3 млрд доларів. Про це пише Interesting Engineering з посиланням на звіт аналітиків.

Як зазначають у виданні, одна з найгучніших заяв полягає в тому, що вартість навчання DeepSeek V3 становить близько 6 мільйонів доларів. У звіті SemiAnalysis ця цифра зазнає критики, оскільки в ній не враховано кілька факторів.

Повідомляється, що оцінка в 6 млн доларів не охоплює істотні інвестиції в дослідження і розробки, інфраструктуру та інші витрати компанії. За даними аналітиків, сумарно DeepSeek витратила на сервери 1,3 млрд доларів. Більша частина цих фінансових коштів спрямована на експлуатацію та обслуговування великих кластерів графічних процесорів, що становлять основу обчислювальної потужності.

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Перевернув світ ШІ: чому DeepSeek став популярним і чим він небезпечний (відео)

Аналіз показав, що модель DeepSeek R1 демонструє зіставні можливості міркувань із моделлю OpenAI o1. При цьому DeepSeek не носить статус безперечного лідера за всіма показниками продуктивності.

У виданні також зазначили, що хоча цінова стратегія DeepSeek привернула увагу і похвалу, ШІ-модель Gemini Flash 2.0 від Google, що має схожі можливості, виявилася ще більш економічною.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Берклі стверджують, що їм вдалося відтворити основну технологію, яка лежить в основі китайського DeepSeek, витративши менше 30 доларів на її навчання.

Також повідомлялося, що DeepSeek R1 з тріском провалив ключові тести на безпеку, проведені дослідницькою групою Cisco у співпраці з дослідниками з Пенсільванського університету.