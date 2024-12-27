Переміг на змаганнях брата Асада: сирійський чемпіон розповів, за що відсидів 22 роки (відео)

Аднан Кассар був другом старшого брата Башара Асада, але зробив помилку, перемігши його на кінних змаганнях.

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Чемпіон з кінного спорту Аднан Кассар відсидів у сирійських в'язницях 22 роки, піддаючись тортурам. І все тому що він переміг у змаганнях Басіля Асада, старшого брата сирійського диктатора, який загинув у ДТП. Про це пише Sky News.

Аднан Кассар розповів про своє ув'язнення після падіння режиму Асада

Аднан Кассар, який завоював кілька золотих медалей і очолював національну збірну з кінного спорту в 1980-х роках, був близьким другом Басіля Асада, старшого брата Башара Асада. Вони дружили понад 20 років. Сім'я Кассара займалася розведенням коней багато років.

Басіль був початковим спадкоємцем сирійського президента Хафеза Асада, але 1994 року він загинув в автокатастрофі, що змусило Башара Асада повернутися з Лондона, де він працював окулістом, щоб узяти на себе політичну роль.

Аднан Кассар і Басіль Асад (праворуч) Фото: Скриншот

Однак дружба Кассара і Басіля Асада зіпсувалася, коли вони почали змагатися один з одним, і Кассар вийшов переможцем.

В інтерв'ю він розповів про жахливі наслідки, з якими йому довелося зіткнутися. Він згадав, як натовп підняв його на плечі після того, як він виграв змагання, і описав це як момент чистої радості.

"Для Басіля все було по-іншому. Той день ознаменував початок мого кошмару", — розповів чоловік. За його словами, його заарештували за невизначеними звинуваченнями, які, на його думку, були вигадані ревнивим Басілем. Йому підкинули вибухівку, звинувативши в тому, що він нібито хотів підірвати Басіля.

Кассар стверджує, що спочатку його тримали під землею протягом шести місяців, піддаючи тортурам. Потім його перевели в сумнозвісну сирійську в'язницю Седна, яку прозвали "людською бійнею", де, за його словами, "тортури стали тільки гіршими".

І ще гірше стало, коли Басіль Асад загинув в аварії.

"Вони звинуватили мене в його смерті, і щороку в річницю його смерті тортури посилювалися", — сказав він.

Після важких умов утримання в Седнаї Аднан Кассар був переведений до в'язниці Тадмур, де провів сім з половиною років.

Військова в'язниця Тадмур "славиться" своїми нелюдськими умовами утримання, систематичними тортурами і масовими стратами.

Кассар згадав, що йому пробили вухо, ввечері зламали щелепу, а коли він почав молитися, йому завдали 1000 ударів батогом. Щоб не збожеволіти в ув'язненні, він почав викладати англійську мову своїм співкамерникам.

За минулі роки багато активістів підняли його справу, і було подано кілька міжнародних звернень із проханням звільнити його з ув'язнення.

Однак його ім'я неодноразово виключали з указів про амністію, і його залишили в ув'язненні загалом на 22 роки.

Кассар був остаточно звільнений 16 червня 2014 року після тривалого тиску з боку міжнародних правозахисних організацій, але досі зберігав мовчання про свої випробування. Його син і дочка росли, як сироти. А його сім'я змушена була втекти до Йорданії, де його брат став тренером йорданської команди наїзників.

Аднан Кассар із сином Фото: Скриншот

"Після багатьох років тюремного ув'язнення, тортур і несправедливості революція нарешті скинула диктаторський режим", — додав він.

Однак звірства Асада і порушення прав людини вийшли за межі тюремних стін після того, як інспектори ООН з озброєнь представили "неспростовні та незаперечні" докази застосування нервово-паралітичного газу в Сирії 2013 року.

Тодішній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав атаку 21 серпня "найгіршим застосуванням зброї масового ураження у XXI столітті". Сполучені Штати заявили, що внаслідок атаки могли загинути понад 1400 осіб, включно із сотнями мирних жителів.

Однак Башар Асад заперечував застосування хімічної зброї і стверджував, що якщо така зброя і застосовувалася, то винні в цьому повстанські сили.

Після того, як сирійські повстанці захопили Дамаск, вони випустили ув'язнених із в'язниць. Виявилося, що деякі місяцями не бачили сонячного світла.

Нагадаємо, Башар Асад зі своєю сім'єю втік до Москви. Однак повстанці почали справжнє полювання на його молодшого брата Махера. Коли сирійські повстанці зайшли в Дамаск, вони виявили, що брат диктатора втік через тунелі під своїм будинком.