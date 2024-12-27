Победил на соревнованиях брата Асада: сирийский чемпион рассказал, за что отсидел 22 года (видео)

Аднан Кассар был другом старшего брата Башара Асада, но совершил ошибку, победив его на конных соревнованиях.

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Чемпион по конному спорту Аднан Кассар отсидел в сирийских тюрьмах 22 года, подвергаясь пыткам. И все потому что он победил в соревнованиях Басиля Асада, старшего брата сирийского диктатора, погибшего в ДТП. Об этом пишет Sky News.

Аднан Кассар рассказал о своем заключении после падения режима Асада

Аднан Кассар, завоевавший несколько золотых медалей и возглавлявший национальную сборную по конному спорту в 1980-х годах, был близким другом Басиля Асада, старшего брата Башара Асада. Они дружили более 20 лет. Семья Кассара занималась разведением лошадей много лет.

Басиль был первоначальным наследником сирийского президента Хафеза Асада, но в 1994 году он погиб в автокатастрофе, что заставило Башара Асада вернуться из Лондона , где он работал окулистом, чтобы взять на себя политическую роль.

Аднан Кассар и Басиль Асад (справа) Фото: Скриншот

Однако дружба Кассара и Басиля Асада испортилась, когда они начали соревноваться друг с другом, и Кассар вышел победителем.

В интервью он рассказал об ужасных последствиях, с которыми ему пришлось столкнуться. Он вспомнил, как толпа подняла его на плечи после того, как он выиграл соревнование, и описал это как момент чистой радости.

"Для Басиля все было по-другому. Тот день ознаменовал начало моего кошмара", — рассказал мужчина. По его словам, его арестовали по неопределенным обвинениям, которые, по его мнению, были выдуманы ревнивым Басилем. Ему подбросили взрывчатку, обвинив в том, что он якобы хотел взорвать Басиля.

Кассар утверждает, что изначально его держали под землей в течение шести месяцев, подвергая пыткам. Затем его перевели в печально известную сирийскую тюрьму Седная, которую прозвали "человеческой бойней", где, по его словам, "пытки стали только хуже".

И еще хуже стало, когда Басиль Асад погиб в аварии.

"Они обвинили меня в его смерти, и каждый год в годовщину его смерти пытки усиливались", — сказал он.

После тяжелых условий содержания в Седнае Аднан Кассар был переведен в тюрьму Тадмур, где провел семь с половиной лет.

Военная тюрьма Тадмур "славится" своими бесчеловечными условиями содержания, систематическими пытками и массовыми казнями.

Кассар вспомнил, что ему пробили ухо, вечером сломали челюсть, а когда он начал молиться, ему нанесли 1000 ударов плетью. Чтобы не сойти с ума в заключении, он начал преподавать английский язык своим сокамерникам.

За прошедшие годы многие активисты подняли его дело, и было подано несколько международных обращений с просьбой освободить его из заключения.

Однако его имя неоднократно исключалось из указов об амнистии, и его оставили в заключении в общей сложности на 22 года.

Кассар был окончательно освобожден 16 июня 2014 года после длительного давления со стороны международных правозащитных организаций, но до сих пор хранил молчание о своих испытаниях. Его сын и дочь росли, как сироты. А его семья вынуждена была бежать в Иорданию, где его брат стал тренером иорданской команды наездников.

Аднан Кассар с сыном Фото: Скриншот

"После многих лет тюремного заключения, пыток и несправедливости революция наконец свергла диктаторский режим", — добавил он.

Однако зверства Асада и нарушения прав человека вышли за пределы тюремных стен после того, как инспекторы ООН по вооружениям представили "неопровержимые и неоспоримые" доказательства применения нервно-паралитического газа в Сирии в 2013 году.

Тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал атаку 21 августа "худшим применением оружия массового поражения в XXI веке". Соединенные Штаты заявили, что в результате атаки могли погибнуть более 1400 человек, включая сотни мирных жителей.

Однако Башар Асад отрицал применение химического оружия и утверждал, что если такое оружие и применялось, то виноваты в этом повстанческие силы.

После того, как сирийские повстанцы захватили Дамаск, они выпустили заключенных из тюрем. Оказалось, что некоторые месяцами не видели солнечного света.

Напомним, Башар Асад со своей семьей сбежал в Москву. Однако повстанцы начали настоящую охоту на его младшего брата Махера. Когда сирийские повстанцы зашли в Дамаск, они обнаружили, что брат диктатора сбежал через туннели под своим домом.