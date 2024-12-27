Победил на соревнованиях брата Асада: сирийский чемпион рассказал, за что отсидел 22 года (видео)
Аднан Кассар был другом старшего брата Башара Асада, но совершил ошибку, победив его на конных соревнованиях.
Чемпион по конному спорту Аднан Кассар отсидел в сирийских тюрьмах 22 года, подвергаясь пыткам. И все потому что он победил в соревнованиях Басиля Асада, старшего брата сирийского диктатора, погибшего в ДТП. Об этом пишет Sky News.
Аднан Кассар, завоевавший несколько золотых медалей и возглавлявший национальную сборную по конному спорту в 1980-х годах, был близким другом Басиля Асада, старшего брата Башара Асада. Они дружили более 20 лет. Семья Кассара занималась разведением лошадей много лет.
Басиль был первоначальным наследником сирийского президента Хафеза Асада, но в 1994 году он погиб в автокатастрофе, что заставило Башара Асада вернуться из Лондона , где он работал окулистом, чтобы взять на себя политическую роль.
Однако дружба Кассара и Басиля Асада испортилась, когда они начали соревноваться друг с другом, и Кассар вышел победителем.
В интервью он рассказал об ужасных последствиях, с которыми ему пришлось столкнуться. Он вспомнил, как толпа подняла его на плечи после того, как он выиграл соревнование, и описал это как момент чистой радости.
"Для Басиля все было по-другому. Тот день ознаменовал начало моего кошмара", — рассказал мужчина. По его словам, его арестовали по неопределенным обвинениям, которые, по его мнению, были выдуманы ревнивым Басилем. Ему подбросили взрывчатку, обвинив в том, что он якобы хотел взорвать Басиля.
Кассар утверждает, что изначально его держали под землей в течение шести месяцев, подвергая пыткам. Затем его перевели в печально известную сирийскую тюрьму Седная, которую прозвали "человеческой бойней", где, по его словам, "пытки стали только хуже".
И еще хуже стало, когда Басиль Асад погиб в аварии.
"Они обвинили меня в его смерти, и каждый год в годовщину его смерти пытки усиливались", — сказал он.
После тяжелых условий содержания в Седнае Аднан Кассар был переведен в тюрьму Тадмур, где провел семь с половиной лет.
Военная тюрьма Тадмур "славится" своими бесчеловечными условиями содержания, систематическими пытками и массовыми казнями.
Кассар вспомнил, что ему пробили ухо, вечером сломали челюсть, а когда он начал молиться, ему нанесли 1000 ударов плетью. Чтобы не сойти с ума в заключении, он начал преподавать английский язык своим сокамерникам.
За прошедшие годы многие активисты подняли его дело, и было подано несколько международных обращений с просьбой освободить его из заключения.
Однако его имя неоднократно исключалось из указов об амнистии, и его оставили в заключении в общей сложности на 22 года.
Кассар был окончательно освобожден 16 июня 2014 года после длительного давления со стороны международных правозащитных организаций, но до сих пор хранил молчание о своих испытаниях. Его сын и дочь росли, как сироты. А его семья вынуждена была бежать в Иорданию, где его брат стал тренером иорданской команды наездников.
"После многих лет тюремного заключения, пыток и несправедливости революция наконец свергла диктаторский режим", — добавил он.
Однако зверства Асада и нарушения прав человека вышли за пределы тюремных стен после того, как инспекторы ООН по вооружениям представили "неопровержимые и неоспоримые" доказательства применения нервно-паралитического газа в Сирии в 2013 году.
Тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал атаку 21 августа "худшим применением оружия массового поражения в XXI веке". Соединенные Штаты заявили, что в результате атаки могли погибнуть более 1400 человек, включая сотни мирных жителей.
Однако Башар Асад отрицал применение химического оружия и утверждал, что если такое оружие и применялось, то виноваты в этом повстанческие силы.
После того, как сирийские повстанцы захватили Дамаск, они выпустили заключенных из тюрем. Оказалось, что некоторые месяцами не видели солнечного света.
Напомним, Башар Асад со своей семьей сбежал в Москву. Однако повстанцы начали настоящую охоту на его младшего брата Махера. Когда сирийские повстанцы зашли в Дамаск, они обнаружили, что брат диктатора сбежал через туннели под своим домом.