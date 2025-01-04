Подруга нареченої потрапила у кадр весільної фотосесії й стала фішкою всієї програми (фото)

Момент втручання подружки нареченої став вірусним в мережі, зібравши понад 1,5 мільйона переглядів. Користувачі засипали авторку коментарями зі словами підтримки.

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Фотографка Бріттані Стерлінг з Джорджії (США) показала смішний момент з весілля, коли подружка нареченої вигнала з кадру ведучих церемонії, які стояли біля вівтаря і дивились, як цілуються молодята. Відповідне відео стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Ролик починається з того, що офіційні особи дозволяють молодій парі скріпити свої присяги поцілунком. У цю мить подружка нареченої почала діяти: підбігла до ведучих, прошепотіла щось й потягнула їх за руки, щоб відвести вбік. Завдяки цьому Бріттані змогла зробити ідеальний знімок на пам'ять.

"Я працюю весільною фотографкою вже 13 років. Зазвичай офіційні особи відходять. Ми обговорили заздалегідь, що хтось має їх відсунути, якщо цього не трапиться. Я вмію редагувати світлини, але так набагато простіше", — розповіла Стерлінг в інтерв'ю журналу Newsweek.

За її словами, ретушування кожного зображення може зайняти від 6 до 20 хвилин, а в колекції може бути понад 1000 фотографій.

Весілля пари Фото: TikTok

Момент втручання подружки нареченої став вірусним в TikTok, зібравши понад 1,5 мільйона переглядів. Користувачі мережі засипали авторку коментарями.

"Ведучі церемонії просто мають знати, що їм треба вийти з поля зору";

"Вона майже тягнула її! Точно зрозуміла завдання!";

"Свого часу ні мій офіціант, ні мій відеооператор не зникли з поля зору!".

Бріттані резюмувала: "Я подумала, що це було приголомшливо і смішно водночас".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів завірусилось у TikTok. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.