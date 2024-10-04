"Такі у нас традиції": наречений з друзями прив'язав кохану до стовпа (відео)

Жахливі кадри викрадення та зв’язування викликали занепокоєння та осуд у соціальних мережах.

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Наречений зі своїми друзями прив’язав кохану скетчем до телефонного стовпа. Молода жінка кричала про допомогу й намагалася втекти, але ніхто не втручався, бо це така "весільна традиція". Вірусні кадри були зняті у провінції Шаньсі, що на півночі Китаю, повідомляє ATV News.

Друг нареченого, якого звуть Ян, розповів, що про "гру" пара домовилася заздалегідь, тому жодного криміналу в цьому немає.

У Китаї такі звичаї

"Влаштувати невеличку сцену на весіллі — це наш місцевий звичай у колі хороших друзів. Ніхто через це не постраждав", — сказав він, закликавши людей правильно зрозуміти ситуацію.

Ян додав, що наречений був присутній під час зв'язування й "дбав" про безпеку нареченої. Втім, жахливі кадри викрадення та зв’язування викликали занепокоєння та осуд у соціальних мережах.

"Радіти, коли хтось страждає — це справді огидно", — написав користувач китайської платформи Douyin.

Інший додав: "Якщо щось трапиться з нареченою, хто візьме на себе відповідальність?".

"Ці вульгарні весільні звичаї — пережитки минулої епохи. Немає виправдання тому, щоб завдавати болю іншим", — зазначив ще один учасник обговорення.

Наречену прив'язали до стовпа Фото: Weibo

У вівторок, 24 вересня, з’явилась публічна заява, в якій наречений та його друзі перепросили за свої дії. Тим часом місцева влада закликала громадян відмовитися від застарілих практик.

До речі, вважається, що подібні ігри на традиційних китайських весіллях мають допомогти нареченій заспокоїти нерви та "створити святкову атмосферу". Крім того, місцеві мешканці вірять, що за допомогою сміху можна відігнати злих духів.

Нагадаємо, це далеко не перша подібна історія. У Китаї наречена ледь не задихнулася на очах у рідних та гостей через невдалий жарт під час церемонії. Хтось кинув у її кімнату димову шашку. Інцидент трапився у місті Хозе, провінція Шаньдун.

Крім того, ми розповідали про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.