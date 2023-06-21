Церемонія-сюрприз: жінка втекла з власного весілля після "подарунку" від коханого

Жінка розповіла, що після скасування весілля посварилася з коханим, родичами та друзями, бо вони вважають, що вона все зіпсувала.

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30-річна жінка розповіла на популярному форумі Reddit про те, як вона вирішила втекти зі свого власного весілля після того, як її бойфренд "застав її зненацька" несподіваною церемонією. Про це пише The Mirror.

32-річний наречений, на ім'я Марк вирішив влаштувати для своєї коханої весілля-сюрприз. Пара зустрічалася протягом 5 років, і вони планували одружитися. Жінка нічого не знала про церемонію та думала, що йде на модну вечірку. З нетерпінням чекаючи цієї події, вона вбралася у своє найкраще вбрання. Однак коли вона увійшла до просторої зали, то була вражена, побачивши, що всі її друзі та родичі почали аплодувати їй.

"Виявляється, Марк організував для нас ретельно продумане весілля-сюрприз без мого відома. Усі почали аплодувати, а я стояла там шокована. Я просто відчувала суміш емоцій. Хоча я люблю його і мріяла про наше спільне майбутнє, але ідея одруження без попередньої згоди здавалася мені порушенням довіри", — зізналася вона.

У зв'язку з цим наречена відвела Марка убік і висловила своє занепокоєння. Вона пояснила, що хотіла б бути залученою до планування весілля і мати можливість "морально та емоційно підготуватися до такої важливої події".

Жінка розповіла, що після цього посварилася з коханим, родичами та друзями, бо вони вважають, що вона все зіпсувала. Дівчина додала, що продовжує любити свого хлопця та хоче бути тільки з ним.

Раніше Фокус писав, що наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, а її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі у лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.