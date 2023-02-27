"Годує грудьми": наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям (відео)

Перед весіллям наречена застала свого майбутнього чоловіка в туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Related video

Виступаючи на подкасті The Unfiltered Bride Джорджі Мітчелл розповіла співведучій Бет історію, яку вона почула від візажистів. Перед весіллям наречена застала свого майбутнього чоловіка в туалеті, де його годувала грудьми власна мати. Про це повідомляє Ladbible.

Жінка розповіла, що наречена мала відвідати туалет просто перед церемонією. Коли вона зайшла до вбиральні, то побачила шокуючу картину: її майбутнього чоловіка мама годувала грудьми. Цього було достатньо, щоб одразу ж скасувати весілля.

"Вибачте, ЩО? Навіщо тобі виходити заміж за чоловіка, якого досі годують грудьми?" — здивувалася Бет.

Ведуча запитала, чи знала наречена про це. Джорджі Мітчелл відповіла, що цілком можливо, що та не здогадувалася, що її майбутній чоловік досі п'є молоко своєї матері. На запитання чому вона все ще могла це робити жінка відповіла, що очевидно, мати нареченого робила це постійно, аж до цього моменту.

Відколи відео було опубліковано, його переглянули сотні тисяч разів, причому глядачі були так само шоковані, як і ведучі. Пізніше ролик видалили.

"Я просто не можу! Це ШОК! У якій позі він був зі своєю мамою? Обійнявшись на унітазі?" — один із коментарів під відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наречена випадково увімкнула диктофон на весіллі, слова гостей вразили молоду пару. Користувальниця TikTok випадково записала розмову гостей, яка відбувалася на весіллі, і дізналася, що про неї говорять гидоти за спиною.

Також повідомлялося, що скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста Юньнань серйозно поплатився за те, що розбив серця багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його – ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.