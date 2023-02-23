Наречена випадково увімкнула диктофон на весіллі: слова гостей вразили молоду пару

Користувальниця TikTok випадково записала розмову гостей, яка відбувалася на весіллі, і дізналася, що про неї говорять гидоти за спиною.

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Яя Кампен та її дружина випадково спіймали родичів, які скаржаться на те, що вони не запрошують людей на своє весілля після того, як їхній одностатевий шлюб спровокував драму в сім'ї. Про це повідомляє Daily Star.

Наречена поділилася історією про те, як вона створила аудіокнигу побажань, купивши старий телефон у благодійному магазині. Після весілля Яя слухала записи побажань, які залишили гості на святі. Проте вона випадково натрапила на розмову своєї тітки та двоюрідного брата, яку зафіксував чутливий мікрофон. Відео стало популярним та набрало 3,2 мільйона переглядів.

У записі Яя почула образи, адресовані їй особисто. Родичі назвали молодят безсмачними, і засудили їхнє рішення виключити деяких людей зі списку гостей.

"Як можна бути такими нетактовними та невихованими?" — сказала тітка нареченої.

Дівчина поділилася аудіозаписом у соціальній мережі та закликала користувачів запрошувати на весілля лише тих людей, які їх люблять і не сумніваються у своїх почуттях до них. Багато людей були шоковані поведінкою родичів нареченої та підтримали її у коментарях.

"Це насправді жахливо. Мені так шкода, що ваше кохання не було відсвятковане, як це мало бути", — написав один із користувачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії покинута наречена відгуляла весілля, на яке витратила $13 тисяч. 27-річна Кейлі Стенд не захотіла засмучувати близьких і просто так втратити всі свої заощадження. У результаті вона залишилася задоволеною вечіркою.

Також повідомлялося, що скривджені дівчата зірвали весілля свого колишнього в Китаї. Китаєць на прізвище Чен із міста в Юньнані серйозно поплатився за те, що розбив серце багатьох дівчат. І якщо він вважав за краще їх забути, то вони його — ні, і вирішили помститися йому дуже витонченим способом.