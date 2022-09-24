У Великобританії покинута наречена відгуляла весілля, на яке витратила $13 тисяч (фото)

27-річна Кейлі Стенд не захотіла засмучувати близьких і просто так втратити всі свої заощадження. У результаті вона залишилася задоволеною вечіркою.

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У Великій Британії наречена Кейлі Стед продовжила гуляти на весіллі після того, як її покинув наречений. Подробиці історії з'ясувало видання Express.

Пара зустрічалася з грудня 2018 року, а в серпні 2020 року молодик зробив пропозицію. 27-річна Кейлі Стенд, яка працює у страховій компанії, вклала у весілля 15 вересня всі свої заощадження — близько 12 тисяч фунтів стерлінгів (близько $13 тис. або понад 484 тис. грн), проте її наречений так і не прийшов.

Дівчина востаннє бачила свого коханого напередодні ввечері близько 16:00, а потім вирушила на дівич-вечір разом зі своїми подружками. Молодята домовилися провести ніч окремо, тому Кейлі до останнього нічого не підозрювала. Лише за кілька хвилин до церемонії друзі та батько повідомили, що наречений зник і не виходить на зв'язок.

[ + – ] Весілля Кейлі Стенд Фото: Express

"Це був абсолютний шок, не було жодних причин підозрювати, що він збирався мене кинути, але, побачивши, що мої дівчатка теж шоковані, я захотіла змінити ситуацію, щоб не згадувати той день з одним сумом", — поділилася британка зі ЗМ .

Наречена до останнього не впадала у відчай і продовжила приготування до свята в готелі Oxwich Bay Hotel в Гауері, Уельс. Коли чекати на потенційного чоловіка стало безглуздо, Кейлі вирішила не засмучувати гостей і відгуляти, як і заплановано, запросивши з собою і гостей з боку нареченого. Разом вони влаштували фотосесію, потанцювали та насолодилися банкетом.

[ + – ] Наречена Кейлі Стенд з гостями на весіллі Фото: Express

"Того дня було багато щасливих моментів, таких як моя поява на весіллі, прогулянка з бенгальськими вогнями, перший танець і розбивка весільного торта. Я витратила всі гроші і з нетерпінням чекала на смачну їжу, танці з батьком, проведення часу з сім'єю, то чому б і ні?" — розповів Кейлі.

Єдине, що зрештою скасували — то це поїздку на медовий місяць до Туреччини. Дівчина зібрала речі вже колишнього хлопця, відправила його родичам і тепер мешкає одна. Друзі кілька днів невідлучно провели з Кейлі, залишаючись навіть ночувати, щоб вона не почувалася самотньою. Одна з подружок навіть створила сторінку GoFundMe і закликала користувачів мережі жертвувати гроші, щоб відшкодувати покинутій нареченій деякі витрати на весілля.

[ + – ] Кейлі Cтенд із подружками нареченої Фото: Express

Раніше писали про найкрасивіші весілля знаменитостей літа 2022 року. Серед молодят опинилися Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Брітні Спірс та Сем Асгарі, Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі та інші зірки.

Писали також, як Кіану Рівз здивував молодят на їхньому весіллі у Великій Британії. Наречений та наречена помітили знаменитого актора у барі готелю та запросили відзначити разом з ними.