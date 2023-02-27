"Кормит грудью": невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой (видео)

Перед свадьбой невеста застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

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Выступая на подкасте The Unfiltered Bride Джорджи Митчелл рассказала соведущей Бет историю, которую она услышала от визажистов. Перед свадьбой невеста застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать. Об этом сообщает Ladbible.

Женщина рассказала, что невеста должна была посетить туалет прямо перед церемонией. Когда она зашла в уборную то увидела шокирующую картину: ее будущего мужа мама кормила грудью. Этого было достаточно, чтобы сразу же отменить свадьбу.

"Простите, ЧТО? Зачем тебе выходить замуж за мужчину, которого до сих пор кормят грудью?" — удивилась Бет.

Ведущая спросила знала ли невеста об этом. Джорджи Митчелл ответила, что вполне возможно что та не догадывалась, что ее будущий муж до сих пор пьет молоко своей матери. На вопрос почему она все еще могла делать женщина ответила, что очевидно, мать жениха делала это постоянно, вплоть до этого момента.

С тех пор как видео было опубликовано, его просмотрели сотни тысяч раз, причем зрители были так же шокированы, как и ведущие. Позже ролик удалили.

"Я просто не могу!!! Это ШОК! В какой позе он был со своей мамой? В обнимку на унитазе?" — один из комментаниев под видео.

Напомним, ранее Фокус писал, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе, слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно записала разговор гостей, который происходил на свадьбе, и узнала, что о ней говорят гадости за спиной.

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