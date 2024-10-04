"Такие у нас традиции": жених с друзьями привязал любимую к столбу (видео)

Ужасные кадры похищения и связывания вызвали беспокойство и осуждение в социальных сетях.

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Жених со своими друзьями привязал любимую скетчем к телефонному столбу. Молодая женщина кричала о помощи и пыталась убежать, но никто не вмешивался, потому что это такая "свадебная традиция". Вирусные кадры были сняты в провинции Шаньси, что на севере Китая, сообщает ATV News.

Друг жениха, которого зовут Ян, рассказал, что об "игре" пара договорилась заранее, поэтому никакого криминала в этом нет.

В Китае такие обычаи

"Устроить небольшую сцену на свадьбе — это наш местный обычай в кругу хороших друзей. Никто из-за этого не пострадал", — сказал он, призвав людей правильно понять ситуацию.

Ян добавил, что жених присутствовал во время связывания и "заботился" о безопасности невесты. Впрочем, ужасные кадры похищения и связывания вызвали беспокойство и осуждение в социальных сетях.

"Радоваться, когда кто-то страдает — это действительно отвратительно", — написал пользователь китайской платформы Douyin.

Другой добавил: "Если что-то случится с невестой, кто возьмет на себя ответственность?".

"Эти вульгарные свадебные обычаи — пережитки прошлой эпохи. Нет оправдания тому, чтобы причинять боль другим", — отметил еще один участник обсуждения.

Невесту привязали к столбу Фото: Weibo

Во вторник, 24 сентября, появилось публичное заявление, в котором жених и его друзья извинились за свои действия. Тем временем местные власти призвали граждан отказаться от устаревших практик.

К слову, считается, что подобные игры на традиционных китайских свадьбах должны помочь невесте успокоить нервы и "создать праздничную атмосферу". Кроме того, местные жители верит, что с помощью смеха можно отогнать злых духов.

Напомним, это далеко не первая подобная история. В Китае невеста едва не задохнулась на глазах у родных и гостей из-за неудачной шутки во время церемонии. Кто-то бросил в ее комнату дымовую шашку. Инцидент произошел в городе Хозе, провинция Шаньдун.

Кроме того, мы рассказывали о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.