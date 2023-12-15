Неудачная шутка: невеста едва не задохнулась на глазах у гостей (видео)

По традиции женщина должна была сидеть в закрытой комнате, пока жених договаривался с ее родными о "выкупе".

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В Китае невеста едва не задохнулась на глазах у родных и гостей из-за неудачной шутки во время церемонии. Кто-то бросил в ее комнату дымовую шашку. Инцидент произошел в городе Хозе, провинция Шаньдун. Об этом сообщает китайское издание UDN.

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На опубликованных в YouTube кадрах можно увидеть девушку в свадебном наряде. По традиции, она должна была сидеть в закрытой комнате, пока жених договаривался с ее родными и друзьями о "выкупе".

Кто-то из гостей со стороны будущего мужа решил сорвать ритуал и бросил в комнату дымовую шашку. После чего помещение заполнилось едким оранжевым дымом, а девушка начала задыхаться и кашлять. Видно, что родители пытаются ей помочь и размахивают руками.

Сообщается, что из-за этой выходки было прожжено платье китаянки.

У пользователей сети возник вопрос относительно того, где именно виновник курьезного инцидента взял дымовые шашки, поскольку в Китае их классифицировали как опасный для жизни и здоровья товар.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

Кроме того, мы рассказывали о молодой паре из Индии, поженившейся в рейсовом поезде, который курсировал из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.