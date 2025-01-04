Подруга невесты попала в кадр свадебной фотосессии и стала фишкой всей программы (фото)

Момент вмешательства подружки невесты стал вирусным в сети, собрав более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи засыпали автора комментариями со словами поддержки.

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Фотограф Бриттани Стерлинг из Джорджии (США) показала смешной момент со свадьбы, когда подружка невесты выгнала из кадра ведущих церемонии, которые стояли у алтаря и смотрели, как целуются молодожены. Соответствующее видео стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

Ролик начинается с того, что официальные лица позволяют молодой паре скрепить свои клятвы поцелуем. В этот момент подружка невесты начала действовать: подбежала к ведущим, прошептала что-то и потянула их за руки, чтобы отвести в сторону. Благодаря этому Бриттани смогла сделать идеальный снимок на память.

"Я работаю свадебным фотографом уже 13 лет. Обычно официальные лица отходят. Мы обсудили заранее, что кто-то должен их отодвинуть, если этого не случится. Я умею редактировать фотографии, но так гораздо проще", — рассказала Стерлинг в интервью журналу Newsweek.

По ее словам, ретуширование каждого изображения может занять от 6 до 20 минут, а в коллекции может быть более 1000 фотографий.

Свадьба пары Фото: TikTok

Момент вмешательства подружки невесты стал вирусным в TikTok, собрав более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи сети засыпали автора комментариями.

"Ведущие церемонии просто должны знать, что им нужно выходить из поля зрения";

"Она почти тянула ее! Точно поняла задачу!";

"В свое время ни мой официант, ни мой видеооператор не исчезли из поля зрения!".

Бриттани резюмировала: "Я подумала, что это было потрясающе и смешно одновременно".

Напомним, ранее Фокус писал, что видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их друзей завирусилось в TikTok. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.