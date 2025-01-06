Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом (фото)

Звезда "Дюны" пришла на церемонию "Золотой глобус-2025" с бриллиантовым кольцом. Традиционно Том Холланд не сопровождал ее, однако актера неоднократно упомянули из-за нового украшения Зендаи.

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Американская актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом, когда прибыла на церемонию "Золотой глобус-2025" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Эйфории" появилась на публике в кастомном платье Louis Vuitton и украшениях Bulgari. Она уложила волосы в элегантную прическу и сделала вечерний макияж. Традиционно Том Холланд не сопровождал на красной дорожке свою возлюбленную, однако стал предметом обсуждения после того, как Зендая продемонстрировала кольцо, похожее на помолвочное.

Зендая на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty Images

Зендая и Том Холланд, обоим по 28 лет, подтвердили свой роман осенью 2021 года — спустя много лет после того, как они снялись в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года.

Зендая на "Золотом глобусе-2025" Фото: Getty

Слухи о помолвке они пока не комментировали. Пара вообще держит свою личную жизнь подальше от внимания публики и даже не выходит вместе на красные дорожки. Британский актер говорил, что хотя он посещает премьеры Зендаи, он отказывается появляться с ней на красных дорожках, "потому что это не мой момент, это ее момент, и если мы идем вместе, это про нас". Том не хочет, чтобы его слава или общение с фанатами отвлекали внимание от возлюбленной.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли пришла на "Золотой глобус-2025" с приемной дочерью Захарой.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".