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Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом (фото)

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Фото: Getty | Зендая на "Золотом глобусе-2025"

Звезда "Дюны" пришла на церемонию "Золотой глобус-2025" с бриллиантовым кольцом. Традиционно Том Холланд не сопровождал ее, однако актера неоднократно упомянули из-за нового украшения Зендаи.

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Американская актриса Зендая спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом, когда прибыла на церемонию "Золотой глобус-2025" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Эйфории" появилась на публике в кастомном платье Louis Vuitton и украшениях Bulgari. Она уложила волосы в элегантную прическу и сделала вечерний макияж. Традиционно Том Холланд не сопровождал на красной дорожке свою возлюбленную, однако стал предметом обсуждения после того, как Зендая продемонстрировала кольцо, похожее на помолвочное.

зендая золотой глобус 2025 Fullscreen
Зендая на "Золотом глобусе-2025"
Фото: Getty Images

Зендая и Том Холланд, обоим по 28 лет, подтвердили свой роман осенью 2021 года — спустя много лет после того, как они снялись в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года.

Зендея на "Золотом глобусе-2025" Fullscreen
Зендая на "Золотом глобусе-2025"
Фото: Getty

Слухи о помолвке они пока не комментировали. Пара вообще держит свою личную жизнь подальше от внимания публики и даже не выходит вместе на красные дорожки. Британский актер говорил, что хотя он посещает премьеры Зендаи, он отказывается появляться с ней на красных дорожках, "потому что это не мой момент, это ее момент, и если мы идем вместе, это про нас". Том не хочет, чтобы его слава или общение с фанатами отвлекали внимание от возлюбленной.

Том Холланд и Зендея Fullscreen
Том Холланд и Зендая
Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли пришла на "Золотой глобус-2025" с приемной дочерью Захарой.

Также Фокус писал о всех победителях премии "Золотой глобус-2025".