Том Холланд признался, почему на самом деле не выходит на красные дорожки с Зендаей

Пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики. Впрочем, Том не хочет появляться с возлюбленной на ее премьерах еще по одной причине.

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Британский актер Том Холланд признался, почему не выходит на красные дорожки со своей девушкой Зендаей. В недавнем интервью Men's Health "Спайдермен" дал редкий комментарий о своей личной жизни.

Актер объяснил, что хотя он посещает премьеры Зендаи, он отказывается появляться с ней на красных дорожках, "потому что это не мой момент, это ее момент, и если мы идем вместе, это про нас".

Том не хочет, чтобы его слава или общение с фанатами отвлекали внимание.

В частности, Холланд говорит, что однажды он оставит индустрию, чтобы осуществить другую свою мечту: стать отцом.

"Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в кино. [Это будет лишь] гольф и папа. И я просто исчезну с лица земли", — признался звезда фильмов "Человек-паук".

Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Отметим, что актерская пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Некоторое время ходили слухи об их романе, однако Зендая и Том не подтверждали их. Пара рассказала об отношениях только осенью 2021 года.

Зендая и Том Холланд Фото: zendaya

После этого звезды хоть и стали чаще появляться вместе на публике, однако они практически не комментировали свою личную жизнь.

Напомним, Том Холланд появился на публике со своими братьями.

Также Фокус писал о редком свидании Тома Холланда и Зендаи.