Том Голланд зізнався, чому насправді не виходить на червоні доріжки із Зендеєю

Пара тримає своє оосбисте життя подалі від уваги публіки. Втім, Том не хоче зʼявлятися з коханою на її премʼєрах ще з однієї причини.

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Британський актор Том Голланд зізнався, чому не виходить на червоні доріжки зі своєю дівчиною Зендеєю. У недавньому інтерв’ю Men’s Health "Спайдермен" дав рідкісний коментар про своє особисте життя.

Актор пояснив, що хоча він відвідує прем’єри Зендеї, він відмовляється зʼявлятися з нею на червоних доріжках, "тому що це не мій момент, це її момент, і якщо ми йдемо разом, це про нас".

Том не хоче, щоб його слава чи спілкування з фанатами відволікали увагу.

Зокрема, Голланд каже, що одного дня він залишить індустрію, щоб здійснити іншу свою мрію: стати батьком.

"Коли у мене будуть діти, ви більше не побачите мене в кіно. [Це буде лише] гольф і тато. І я просто зникну з лиця землі", — зізнався зірка фільмів "Людина-павук".

Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Зазначимо, що акторська пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Певний час ходили чутки про їхній роман, проте Зендея та Том не підтверджували їх. Пара розповіла про стосунки лише восени 2021 року.

Зендея та Том Голланд Фото: zendaya

Після цього зірки хоч і стали частіше зʼявлятися разом на публіці, проте вони практично не коментували своє особисте життя.

Нагадаємо, Том Голланд зʼявився на публіці зі своїми братами.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Тома Голланда та Зендеї.