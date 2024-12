Селена Гомес стала невестой (фото)

Селена давно говорила, что с Бенни чувствует себя в абсолютной безопасности и видит с ним свое будущее. Пара вместе — чуть больше года.

32-летняя американская актриса и певица Селена Гомес сказала "да" своему бойфренду, музыкальному продюсеру Бенни Бланко, с которым встречается чуть больше года. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, показав 422 миллионам подписчиков бриллиантовое кольцо.

"Вечность начинается сейчас…" — говорится в подписи.

В карусели также есть фото, где она демонстрирует кольцо перед камерой, а 36-летний Бланко обнимает ее и целует в голову.

Среди тех, кто поздравил новоиспеченную невесту, — Карди Би, Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу.

Сам Бланко также оставил дерзкий комментарий, в котором назвал Гомес своей "женой".

"Эй, подождите… это моя жена", — написал музыкант, а его комментарий собрал почти 150 000 лайков.

Гомес встречается с Бланко с июня 2023 года, но полгода держала их отношения в тайне. Позже она написала в соцсети, что Бенни стал для нее абсолютно всем.

Ранее Селена встречалась с The Weeknd, Zedd, Ником Джонасом, Тейлором Лотнером и была связана с рядом других звезд, включая Зейна Малика и Эндрю Таггарта из The Chainsmokers. У нее также были периодические отношения с Джастином Бибером, которые длились восемь лет, прежде чем они объявили о разрыве в 2018 году. Сейчас он женат на модели Хейли Бибер, а в августе у них родился сын.

До того, как у них завязались романтические отношения, Гомес и Бланко дружили более десяти лет и даже работали вместе над музыкой. Он спродюсировал три самых больших хита певицы, включая песню 2021 года "I Can't Get Enough" и "Same Old Love" 2015 года.

В прошлом месяце Бланко рассказал, что именно Гомес сделала первый шаг, пригласив его на ужин. Об их помолвке впервые заговорили в авгуте этого года, но пара ничего не комментировала.

В этих отношениях певица, по словам ее друзей, буквально расцвела. Сама же она говорила, что Бенни – единственный мужчина, который заставил ее чувствовать себя "в абсолютной безопасности", и она видит будущее с этим человеком. В свою очередь ее жених признавался, что хочет детей от Селены. Правда, сама артистка позже заявила, что из-за проблем со здоровьем не сможет родить ребенка.

Ранее Фокус писал о планах Селены Гомес усыновить ребенка.