Алина Доротюк обручилась: на руке интервьюера заметили элегантное кольцо

Алина Доротюк, украинская журналистка и интервьюерка, обручилась со своим возлюбленным. Журналистка опубликовала снимки на которых засветила кольцо на безымянном пальце. Хотя личность ее избранника до сих пор остается в тени, поклонники уже активно поздравляют Алину и выражают наилучшие пожелания.

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Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк намекнула на помолвку. На своей странице в Instagram интервьюер опубликовала серию трогательных фотографий, на которых видно элегантное кольцо с изящным камнем на безымянном пальце.

Личность избранника Доротюк пока остается загадкой, ведь журналистка известна своей сдержанностью в вопросах личной жизни. Однако поклонники уже поздравляли ее с важным событием, оставив многочисленные теплые комментарии:

"Какая прекрасная новость! Желаю счастья!"

"Кольцо — невероятное!"

"Вангую, что в 2025-м году Вы станете невестой!"

В своей заметке Алина также подвела итоги 2024 года, выразив благодарность за все достижения и события: "Спасибо 2024-й, что жива и здорова. Что живы и здоровы все родные и близкие. За посланные возможности, их реализацию, и за счастье в простых вещах".

Хотя подробности помолвки и будущей свадьбы остаются неизвестными, поклонники журналистки с нетерпением ждут новых деталей.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Дизель шоу" рассказал, где проходит военную службу.

Кроме этого, Фокус писал, что известная интервьюерша уменьшила грудь и сделала ринопластику.