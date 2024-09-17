Известная интервьюерша уменьшила грудь и сделала ринопластику носа (фото)

Алина Доротюк впервые публично рассказала о пластических операциях, которые делала для изменения своей внешности.

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Известная украинская телеведущая и интервьюер Алина Доротюк рассказала, какие пластические операции делала, чтобы изменить свою внешность. Подробностями она поделилась в своем интервью с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером.

В частности, Алина Доротюк призналась, что в 2013 году вынуждена была лечь под скальпель, чтобы уменьшить размер груди. По ее словам, до операции ее грудь имела 10 размер, из-за чего она испытывала физический дискомфорт. Как пояснила Доротюк, пластическую операцию она делала по медицинским показаниям, ведь ее небольшой рост и худощавое телосложение, сложно переносили вес груди, которая была довольно большой.

Алина Доротюк до пластики груди Фото: Скрин видео

"Я в 2013 году, но это было по медицинским показаниям, делала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которая тянет вниз. И ты просыпаешься среди ночи от того, что тебе хочется плакать постоянно и ты не получаешь наслаждения от жизни. Ты не можешь бегать", — объяснила интервьюерка.

Уже в 2024 году Алина Доротюк решилась на вторую операцию — ринопластику. На этот раз она решила изменить форму носа. Причиной этому стало то, что улыбаясь, кончик носа у Алины опускался и ей казалось, что это выглядит не миловидно. В итоге интервьюерша решила показать, как выглядит ее нос через две недели после операции.

Алина Доротюк пластика носа Фото: Скрин видео

Напомним, ранее мы писали, что тетя блогера Алины Доротюк, которая живет в России, стала на сторону оккупантов.