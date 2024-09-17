Відома інтерв'юєрка зменшила груди і зробила ринопластику (фото)

Аліна Доротюк вперше публічно розповіла про пластичні операції, які робила задля зміни своєї зовнішності.

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Відома українська телеведуча та інтерв’юерка Аліна Доротюк розповіла, які пластичні операції робила, щоб змінити свою зовнішність. Подробицями вона поділилася в своєму інтерв’ю з пластичним хірургом Дмитром Слоссером.

Зокрема, Аліна Доротюк зізналася, що у 2013 році змушена була лягти під скальпель, щоб зменшити розмір грудей. За її словами, до операції її груди мали 10 розмір, через що вона мала фізичний дискомфорт. Як пояснила Доротюк, пластичну операцію вона робила за медичними показниками, адже її невеликий зріст та худорлява статура, складно переносили вагу грудей, які були доволі великими.

Аліна Доротюк до пластики грудей Фото: Скрін відео

"Я у 2013 році, але це було за медичними показаннями, робила зменшення грудей. Я була худенька, маленька і це було величезне навантаження, коли в тебе 10-й розмір грудей, які тягнуть униз. І ти прокидаєшся серед ночі від того, що тобі хочеться плакати постійно і ти не отримуєш насолоди від життя. Ти не можеш бігати", — пояснила інтерв’юєрка.

Вже у 2024 році Аліна Доротюк наважилася на другу операцію — ринопластику. Цього разу вона вирішила змінити форму носа. Причиною цьому стало те, що посміхаючись, кінчик носа в Аліни опускався і їй здавалося, що це не миловидно. У результаті інтерв’юерка вирішила показати, який вигляд має її ніс через два тижні після операції.

Аліна Доротюк пластика носа Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що тітка блогерки Аліни Доротюк, яка живе в Росії, стала на бік окупантів.