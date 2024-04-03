Тітка блогерки Аліни Доротюк, яка живе в Росії, стала на бік окупантів (відео)

Аліна Доротюк не приховує, що після початку повномасштабної війни їй довелося порвати усі зв'язки в Росії не лише з друзями, а й з власною тіткою, яка там живе.

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Відома українська блогерка та ведуча власного ютуб-каналу Аліна Доротюк вперше розповіла, як після війни її двоюрідна тітка сказала, що її треба ліквідувати. Про це вона розповіла в інтерв’ю програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Аліна Доротюк не приховує, що у минулому жила та працювала в Росії. Це було до 2014 року. За цей час ведуча встигла завести там собі друзів, які після початку повномасштабної війни в Україні відвернулися від неї.

"Жодних стосунків після повномасштабного вторгнення. Коли я намагалася до них звертатися сидячи в підвалі зі своїми батьками один мені, блогер мільйонник написав: "Алина, ты что хочешь, чтоб меня посадили на 15 лет?", і заблокував сам. Двоє друзів, іменитих акторів, мене заблокували на випередження, тому що, мабуть, так само переживали, що їх посадять. Ще кілька людей якось зникли з моїх соціальних мереж з поля зору, і я так розумію, десь підчистили заблокували. І слава Богу", — сказала Доротюк.

Як виявилося в Аліни Доротюк в РФ також є родичі — двоюрідна тітка, з якою родина в перші дні війни підтримувала зв’язок. Зараз же вони не спілкуються, все тому, що жінка сказала, що Аліна стала "бандеровкой" і її треба "уничтожить".

Аліна Доротюк Фото: instagram.com/dorotiuk_/

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"Більше того у мене там є тітка двоюрідна є. Ми також не спілкуємось. Тому що вона на початку повномасштабного вторгнення, коли ми їй сказали, що мій ЖК розбомбили, ми сиділи в підвалі, що в нас там трупи валялися під ворітьми, вона сказала: "Да что вы говорите? Это бандеровцев сейчас убьют и все будет хорошо". А потім коли я намагалася довести, що все не так, вона на наступний день набрала мою тітку і сказала: "Боже, как же было не прискорбно осознавать, но Алинушка стала бандеровкой, ее тоже нужно уничтожить. Тому я не спілкуюся ні з ким", — розповіла блогерка.

9:12 про тітку в Росії

Нагадаємо, раніше ми писали, подруга Олени Зеленської Олена Кравець натякнула на проблеми у стосунках з чоловіком. Крім цього, Фокус писав, родина Зеленських вперше за довгий час возз'єдналися на публіці.