Возз'єднання родини Зеленських: Перша леді та Президент України вперше за довгий час разом вийшли у світ (фото)

Володимир та Олена Зеленські побували на виставці, на якій Перша леді постійно тримала Президента України за руку.

Related video

Президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час вийшов у люди разом зі своєю дружиною, Першою леді Оленою Зеленською. Разом пара побувала в Українському домі, про це Перша леді повідомила у себе на сторінці в Фейсбук.

Олена та Володимир відвідали виставку київської художниці-шестидесятниці Алли Горської. Мова йде про виставку "Боривітер" на якій представлено понад сотню творів живопису. Цей візит родини Зеленських один із тих рідкісних на яких вони бувають разом. Для виходу у світ Олена Зеленська одягнула чорний костюм — штани та жакет, під який одягнула блакитну блузу. Володимир Зеленський для виставки обрав штани кольору хакі та світшот чорного кольору з українською символікою — тризубом на серці.

На оприлюднених світлинах українці помітили, що Олена та Володимир постійно трималися за руки. Такий жест українці розцінили як прояв ніжності, поважи та суму один за одним. Варто відзначити, що наприкінці 2023 року в одному із інтерв'ю Олена Зеленська розповіла, що хотіла б частіше бачитися зі своїм чоловіком, однак поки такої можливості немає.

Варто відзначити, що "Боривітер" вважається однією з найголовніших артподій цього сезону. Щодня на виставку приходять сотні відвідувачів. Саме тому родина Президента України не могла оминути її.

Олена та Володимр Зеленський Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Читайте також: Хто він, бойфренд доньки президента України Олександри Зеленської. Перша леді розповіла подробиці

Алла Горська була визнаною художницею вже після смерті, адже її творчість припала на радянські часи. Алла була дисиденткою. Коли їй було всього 41 рік, її вбили в будинку свекра. За однією із версій це зробили КДБісти, які мстилися художниці за те, що вона зі своїми колегами оприлюднили таємні факти, які розкривали їх масові вбивства в Биківнянському лісі.

Володимир та Олена Зеленські Фото: facebook.com/olenazelenska.official

" Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шестидесятниці – вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", — написала Перша леді.

Відомо, що виставка триватиме у столиці до 28 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олена Зеленська розповіла, як війна змінила її дітей. Крім цього, Фокус писав, Олена Зеленська проти, щоб її чоловік балотувався на другий термін після перемоги України.