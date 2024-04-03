Тетя блогера Алины Доротюк, которая живет в России, стала на сторону оккупантов (видео)

Алина Доротюк не скрывает, что после начала полномасштабной войны ей пришлось порвать все связи в России не только с друзьями, но и с собственной тетей, которая там живет.

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Известный украинский блогер и ведущая собственного ютуб-канала Алина Доротюк впервые рассказала, как после войны ее двоюродная тетя сказала, что ее надо ликвидировать. Об этом она рассказала в интервью программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Алина Доротюк не скрывает, что в прошлом жила и работала в России. Это было до 2014 года. За это время ведущая успела завести там себе друзей, которые после начала полномасштабной войны в Украине отвернулись от нее.

"Никаких отношений после полномасштабного вторжения. Когда я пыталась к ним обращаться сидя в подвале со своими родителями один мне, блогер миллионник написал: "Алина, ты что хочешь, чтобы меня посадили на 15 лет?", и заблокировал сам. Двое друзей, именитых актеров, меня заблокировали на опережение, потому что, видимо, так же переживали, что их посадят. Еще несколько человек как-то исчезли из моих социальных сетей из поля зрения, и я так понимаю, где-то подчистили заблокировали. И слава Богу", — сказала Доротюк.

Как оказалось у Алины Доротюк в РФ также есть родственники — двоюродная тетя, с которой семья в первые дни войны поддерживала связь. Сейчас же они не общаются, все потому, что женщина сказала, что Алина стала "бандеровкой" и ее надо "уничтожить".

Алина Доротюк Фото: instagram.com/dorotiuk_/

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"Более того у меня там есть тетя двоюродная есть. Мы также не общаемся. Потому что она в начале полномасштабного вторжения, когда мы ей сказали, что мой ЖК разбомбили, мы сидели в подвале, что у нас там трупы валялись под воротами, она сказала: "Да что вы говорите? Это бандеровцев сейчас убьют и все будет хорошо". А потом когда я пыталась доказать, что все не так, она на следующий день набрала мою тетю и сказала: "Боже, как же было не прискорбно осознавать, но Алинушка стала бандеровкой, ее тоже нужно уничтожить. Поэтому я не общаюсь ни с кем", — рассказала блогерша.

9:12 про тетю в России

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