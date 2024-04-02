Подруга Елены Зеленской Елена Кравец намекнула на проблемы в отношениях с мужем (видео)

Елена Кравец со своим мужем в браке уже 22 года. Совместно они имеют троих детей.

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47-летняя актриса, бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец отказалась обсуждать личную жизнь, чем натолкнула поклонников на мысли о разводе с мужем. В частности в интервью программе "Люкс Фм" Елена отказалась говорить о своем муже Сергее, с которым они 22 года в браке.

В частности, в интервью журналистка спросила Елену Кравец: "Говорят, что идеальных отношений не существует, как изменились ваши отношения с мужем во время войны и из-за чего вы можете с ним поссориться, если ссориться?". На вопрос актриса отвечать не захотела и сказала: "Давайте еще о чем-то поговорим".

Журналистка хотела настоять на продолжении темы, однако Елена Кравец ответила категорично, что она не хочет обсуждать свою личную жизнь: "Не хочу, я не очень личную жизнь разоблачаю сейчас".

Такой ответ Елены Кравец смутил поклонников. Ведь в последнее время в мире шоу-бизнеса и публичных людей наблюдается тенденция массовых разводов, именно поэтому из ответа Елены начали порождаться слухи, что в семье актрисы могут быть проблемы, или даже дошло до развода.

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Личная жизнь Елены Кравец

Елена Кравец в 2002 году вышла замуж за Сергея Кравца, который занимал должность продюсера студии "95 квартал". Сейчас мужчине 52 года. Что Елена, что Сергей родом из Кривого рога. В 2003 году у Елены и Сергея родилась дочь, которую назвали Марией. В этом же году пара переехала жить в столицу.

Еще в 2002 году Кравец вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. Известно, что мужчина сделал предложение любимой пятью годами ранее, в день своего 18-летия. Уже в 2016 году у пары родилась двойня — Екатерина и Иван, которым сейчас уже по 7 лет.

Напомним, ранее мы писали, Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав. Кроме этого, Фокус писал, подруга и кума Зеленских Елена Кравец призналась, поддерживает ли отношения с президентской семьей.