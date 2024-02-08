Подруга и кума Зеленских Елена Кравец призналась, поддерживает ли отношения с президентской семьей

Елена Кравец не скрывает, что пока не общается с Владимиром и Еленой Зеленскими. Актриса озвучила главную причину, почему так произошло.

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Кума, крестная мать Елены Зеленской и подруга семьи Президента Украины Елена Кравец призналась, что не общается с семьей Зеленских и давно их не видела. Такое откровенное признание бывшая актриса "Квартала 95" сделала в интервью ТСН Эксклюзив.

В частности, Елена Зеленская призналась, что активно следит за деятельностью Владимира и часто думает о нем и Елене.

"Я вижу уставшие глаза, непокоренную душу и дух. Я думаю о нем каждый день, о них с Еленой. Не было дня, чтобы я не думала о нем. Это перманентное мое состояние. Не все время, не каждую секунду, но я думаю о нем. Вся жизнь, контекст каждого дня связан со страной, которую он возглавляет. И я не понимаю, и не могу осознать эту нечеловеческую нагрузку, которую приходится выдерживать ему и его семье", — призналась Кравец.

Также актриса призналась, что пока не поддерживает отношения с семьей Зеленских, они не общаются, не созваниваются и не списываются.

34:58 О Зеленском

"Я не общалась очень давно. С Еленой вообще. Я не знаю, как сейчас выглядят дети, которых я видела, они росли на наших глазах. Я не знаю, как они сейчас выглядят, потому что их нет в соцсетях. И это безопасность, и я понимаю. Я не знаю, как они, и я не могу это узнать, потому что у меня нет доступа. И я это понимаю. Да, у меня есть возможность написать смс, но я уже говорила, я берегу его мозг, потому что понимаю сколько сообщений он получает. Иногда это просто, посылаю тебе очень много тепла", — добавила Кравец.

Подруга семьи Зеленских не скрывает, что очень скучает по друзьям и по тем временам, которые были раньше. Кравец признается, что часто представлял, какая будет их встреча после победы.

"Я скучаю, я очень скучаю и по прошлому, и по их семье и часто представляю как мы встретимся после победы. Мне кажется, я буду его очень долго обнимать. Он уже будет, ну Маль, такое у меня прозвище, ну хватит. Я буду сначала его обнимать, потом Елену. Мне кажется, что я просто не отпущу его. Накопилось объятий", — резюмировала Кравец.

Обновлено

Через несколько часов после того, как интервью с Еленой Кравец появилось на ютуб-канале ТСН, видео удалили. Но оно по-прежнему есть в кеше в сети и его можно скачать.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав.