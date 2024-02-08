Подруга і кума Зеленських Олена Кравець зізналася, чи підтримує стосунки з президентською родиною

Олена Кравець не приховує, що поки що не спілкується з Володимиром та Оленою Зеленськими. Актриса озвучила головну причину, чому так сталося.

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Кума, хрещена мати Олени Зеленської та подруга сім'ї Президента України Олена Кравець зізналася, що не спілкується із сім'єю Зеленських і давно їх не бачила. Таке відверте зізнання колишня акторка "Кварталу 95" зробила в інтерв'ю ТСН Ексклюзив.

Зокрема, Олена Зеленська зізналася, що активно стежить за діяльністю Володимира і часто думає про нього та Олену.

"Я бачу втомлені очі, нескорену душу і дух. Я думаю про нього щодня, про них з Оленою. Не було дня, щоб я не думала про нього. Це перманентний мій стан. Не весь час, не кожну секунду, але я думаю про нього. Усе життя, контекст кожного дня пов'язаний із країною, яку він очолює. І я не розумію, і не можу усвідомити це нелюдське навантаження, яке доводиться витримувати йому і його родині", — зізналася Кравець.

Також акторка зізналася, що поки що не підтримує стосунків із сім'єю Зеленських, вони не спілкуються, не зідзвонюються і не списуються.

34:58 Про Зеленського

"Я не спілкувалася дуже давно. З Оленою взагалі. Я не знаю, який зараз вигляд мають діти, яких я бачила, вони росли на наших очах. Я не знаю, як вони зараз виглядають, тому що їх немає в соцмережах. І це безпека, і я розумію. Я не знаю, як вони, і я не можу це дізнатися, тому що в мене немає доступу. І я це розумію. Так, у мене є можливість написати смс, але я вже казала, я бережу його мозок, бо розумію скільки повідомлень він отримує. Іноді це просто, посилаю тобі дуже багато тепла", — додала Кравець.

Подруга сім'ї Зеленських не приховує, що дуже сумує за друзями і за тими часами, які були раніше. Кравець зізнається, що часто уявляв, якою буде їхня зустріч після перемоги.

"Я сумую, я дуже сумую і за минулим, і за їхньою сім'єю і часто уявляю як ми зустрінемося після перемоги. Мені здається, я буду його дуже довго обіймати. Він уже буде, ну Маль, таке в мене прізвисько, ну досить. Я буду спочатку його обіймати, потім Олену. Мені здається, що я просто не відпущу його. Накопичилося обіймів", — резюмувала Кравець.

Оновлено

Через кілька годин після того, як інтерв'ю з Оленою Кравець з'явилося на ютуб-каналі ТСН, відео видалили. Але воно, як і раніше, є в кеші в мережі і його можна завантажити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їхнього складу.