Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав

Елена Кравец 25 лет выступала в составе "Квартала 95", однако год назад завершила свою карьеру. Все это время "Квартал 95" не искал ей замену, однако в конце декабря стало известно, что Кравец больше не вернется.

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47-летняя украинская комедийная актриса и телеведущая, более известная как единственная женщина в юмористическом шоу "Квартал 95", Елена Кравец призналась, планирует ли вернуться. Об этом звезда рассказала в интервью ТСН Эксклюзив.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине творчество комедийной группы "Квартал 95" стало на паузу, однако впоследствии комедийная группа все же вернулась к зрителям, однако уже в другом составе. Осенью 2022 года Елена Кравец, которая пробыла в коллективе в течение 25 лет его творчества, объявила, что завершает сотрудничество и покидает состав "Квартала".

Тогда актриса призналась, что нет никаких скандальных причин ее отставки, а все связано с желанием больше времени уделить себе и своему здоровью. Прошел год. Все это время "Квартал 95" выступал без Елены и не искал ей замену. Однако в декабре 2023 года все же стало известно, что ее заменит другая участница "Женского квартала" — Ирина Гатун. После этого зрители поняли, что возвращения Елены Кравец не будет.

32:52 Вернетесь ли после паузы в "Квартал"?

Актриса призналась, что на самом деле, больше не планирует возвращаться в "Квартал 95".

"Паузы уже нет. Я ушла, как начался "Тихий вечер" осенью 2022. Я понимала, что я не могу и там, и там. Меня уже тянуло на свою дорогу, на самостоятельную, которую я сама себе прокладываю. Мне очень этого хотелось. Я очень благодарна ребятам, что они с пониманием к этому отнеслись, поэтому мы не хлопали дверью, как говорится, условно говоря. Поэтому это не пауза, я ушла", — заявила Кравец.

Также актриса призналась общается ли с актерами с которыми работала так долго.

"Иногда общаюсь, очень редко, мы на связи", — добавила Кравец.

Кроме этого, Кравец заявила, что после отставки в "Квартале 95" впервые стала безработной и вот уже больше года остается в этом статусе. Речь идет об официальной работе.

"Я впервые в жизни официально безработная. Мне говорят подруги, ты официально свободна. Но это новое для меня состояние. Я так не чувствовала себя никогда, у меня всегда была какая-то работа. Я где-то работала по контрактам, в штате была, а тут такая иногда аж хмельная свобода. И ты понимаешь, что вся ответственность за твою жизнь, и что ты в ней будешь делать, что ты будешь нести в этот мир, все на тебе. Ты можешь многое теперь, у тебя нет определенных ограничений, но они есть какие-то внутренние. Поэтому мне сейчас интересно, я эту тему инкогнито, теорию Ютуба, я исследую, мне интересно изучать эти алгоритмы, как это все работает. Я не буду говорить, нет я никогда не вернусь, не знаю, возможно еще такое будет. Не знаю. Сейчас состояние, когда я говорю жизни "да"", — резюмировала актриса.

Обновлено

Через несколько часов после того, как интервью с Еленой Кравец появилось на ютуб-канале ТСН, видео удалили. Но оно по-прежнему есть в кеше в сети и его можно скачать.

Справка

Елена Кравец украинская актриса и комедийная ведущая. Она родилась 28 ноября 1974 года в городе Каменское (ныне Днепр). Получила высшее образование в Днепровском государственном университете культуры и искусств, а затем работала в театре.

Однако Елена Кравец приобрела популярность благодаря своей карьере в телевизионном комедийном шоу "Квартал 95". Этот проект стал важным этапом в ее жизни, где она заслужила признание зрителей благодаря своему юмору и яркой актерской игре.

Кроме того, Елена Кравец была председателем Благотворительного фонда "Квартал-95". Фонд активно осуществляет благотворительную деятельность и помогает нуждающимся группам населения.

В общем, Елена Кравец является одной из самых популярных женских комедийных актрис в Украине и известной личностью благодаря своим выступлениям в "Квартале 95".

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец рассказала, спрашивала ли спрашивала у Зеленского, когда закончится война . Также Фокус сообщал, что Елена Кравец после громкого скандала с государственными средствами запускает собственное шоу со старшей дочерью.