Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Зеленского, когда закончится война

Знаменитость рассказала о жизни в условиях новой реальности.

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45-летняя украинская актриса Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Владимира Зеленского, когда закончится война.

В своем свежем интервью Маше Ефросининой звезда студии "Квартал 95" рассказала о жизни в новой военной реальности. В частности, знаменитость призналась, что присылала президенту мемы о нем и передала комплименты, которые слышала от людей. В свою очередь Владимир Зеленский отвечал тремя смайликами.

Также Елена Кравец призналась, спрашивала ли она у главы государства о сроке окончания войны.

"Я не могу. Вдруг ему нечем успокоить и я только еще больше добавлю печали, что многие рассчитывают, а он типа не может. Я не перевожу на него ответственность за это. Я не понимаю, как он это вообще все держит. Я не понимаю, откуда этот ресурс", — рассказывает украинская актриса, добавляя, что она может только написать какие-то ободряющие слова своему хорошему другу и бывшему коллеге.

Напомним, Елена Кравец рассказала, как Владимир Зеленский сменился в должности президента.

Также Фокус писал о присутствии Владимира Зеленского на съемках новогоднего выпуска "Квартала 95" в конце 2021 года.