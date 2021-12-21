"Его кожа стала толще": звезда "95 Квартала" Кравец рассказала, как изменился Зеленский

По словам актрисы, глава государства испытывает на своей должности "много разных потрясений", а также "колоссальное давление и нагрузку".

Актриса "Студии Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что с момента избрания президентом Украины Владимир Зеленский "изменился" и стал более "толстокожим" на фоне "колоссального напряжения и нагрузки". Об этом она рассказала в интервью ведущей Маше Ефросининой.

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По словам Кравец, она не следит за политикой и дистанцируется от новостей, однако следит за тем "как Вова выглядит", так как они дружат уже многие годы.

"Когда мы в последний раз виделись, на День независимости, (я поняла), что все уже не так как прежде (…) Несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которой он столкнулся, и какие-то новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну… Я думаю там много потрясений разных. Но он остался для меня Вовой, не Владимиром Александровичем", — поделилась актриса.

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Участница "95 квартала" признала, что Зеленский за время на должности главы государства "изменился" и "этого следовало ожидать".

"У него стала толще кожа, метафорически выражаясь. Но (…) я могу его не переименовывать в телефоне, очень-очень редко написать ему что-то, поздравить с днем рождения детей или сказать "была классная речь"… Он отвечает "спс, дорогая", — сказала Кравец.

Напомним, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский пришел на запись концерта "Вечернего Квартала", который будет транслироваться в новогоднюю ночь. Вместе с главой государства были первая леди Елена Зеленская и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Елена Кравец показала фотографии со своей свадьбы, на которых запечатлен и президент Украины.