"Його шкіра стала грубшою": зірка "95 Кварталу" Кравець розповіла, як змінився Зеленський

За словами акторки, глава держави переживає на своїй посаді "багато різних потрясінь", а також "колосальний тиск та навантаження".

Акторка "Студії Квартал 95" Олена Кравець розповіла, що з моменту обрання президентом України Володимир Зеленський "змінився" і став більш "товстошкірим" на фоні "колосальної напруги та навантаження". Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучій Маші Єфросініній.

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За словами Кравець, вона не стежить за політикою і дистанціюється від новин, проте стежить за тим, "як Вова виглядає", оскільки вони дружать уже багато років.

"Коли ми востаннє бачилися, на День Незалежності, (я зрозуміла), що все вже не так як раніше (...) Незважаючи на колосальне напруження та навантаження, з яким він зіткнувся, і якісь нові знання, які не були йому відкриті до того, як він збирався очолити країну... Я думаю, що там багато потрясінь різних. Але він залишився для мене Вовою, не Володимиром Олександровичем", — поділилася акторка.

[ + – ] Кравець про Зеленського з 13:00

Учасниця "95 кварталу" визнала, що Зеленський за час на посаді глави держави "змінився" і "цього варто очікувати".

"У нього стала грубша шкіра, метафорично висловлюючись. Але (...) я можу його не перейменовувати в телефоні, дуже рідко написати йому щось, привітати з днем народження дітей або сказати "була класна промова"... Він відповідає "спс, дорога", — сказала Кравець.

Нагадаємо, 16 грудня президент України Володимир Зеленський прийшов на запис концерту "Вечірнього Кварталу", який транслюватиметься в новорічну ніч. Разом із главою держави були перша леді Олена Зеленська та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше Олена Кравець показала фотографії зі свого весілля, на яких зображено і президента України.