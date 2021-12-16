Зеленський із дружиною та Єрмаком прийшов на запис новорічного "Вечірнього Кварталу" (відео)

Концерт почали записувати одразу після прибуття чиновників. Їх посадили в першому ряду, а коміки "Кварталу" жартували над ними.

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня прийшов на запис концерту студії "Квартал 95", який покажуть у новорічну ніч. Про це повідомляє видання Vesti.ua.

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"Не факт, звісно, що Зеленського покажуть у кріслі кіноконцертної зали "Україна", але це зробимо ми", – наголосили журналісти.

Узяти участь у записі разом із президентом прийшла його дружина Олена. Їх супроводжував Андрій Єрмак.

"У новорічному "Кварталі", більш ніж імовірно, жартуватимвть про президента по-доброму, а про всюдисущого Єрмака взагалі не стануть", – наголосило видання.

Про те, що Зеленський прибув на репетицію новорічного "Кварталу", написала газета "КП в Україні".

Записувати концерт почали одразу після прибуття президента. Зеленський, його дружина та Єрмак сиділи в першому ряду. Коміки "Кварталу" Юрій Великий, Юрій Ткач і Олена Кравець розпочали пародії на главу держави.

"Цікаво, якщо я розслабляю живіт, ґудзик, що вистрілив, буде вважатися замахом на президента", — пожартував Ткач.

"Монатику ти заслуженого артиста дав, навіть Потапу дав, а нам ні. Може, це якась стара образа?" – запитала Кравець.

У записі концерту брав участь рок-гурт "Мумий Тролль". Разом із Надею Дорофєєвою вони виконали пісню "Медведица", а з Іваном Дорном — "Карнавала.нет". Очікується, що в новорічному "Кварталі" виступлять Софія Ротару, Тіна Кароль і MONATIK.

Нагадаємо, що один із учасників "Студії Квартал-95", сценарист Валерій Жидков, відповів на запитання, чому артисти перестали жартувати про Зеленського. За словами Жидкова, коміки втомилися від таких жартів, а на YouTube повно гумористів і блогерів, які це роблять.

Продукти "Кварталу-95" транслюються на російських телеканалах. Так, на телеканалі СТС показують серіал "Папік" і "100 000 хвилин разом".