"Втомилися, напевно": сценарист "Кварталу-95" розповів, чому коміки не жартують над Зеленським (відео)

За словами Валерія Жидкова, учасники проектів студії вже могли втомитися жартувати над главою держави, а проект який він курує — "Жіночий квартал" — не стосується політики.

Інформаційний портал "Шарій.net", що потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони, запитав в учасника "Студії Квартал-95", сценариста Валерія Жидкова про те, чому в передачах перестали жартувати про президента Володимира Зеленського. У відповідь він допустив, що актори могли втомитися від висміювання першої особи держави. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі порталу в середу, 1 вересня.

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Спочатку співробітник видання заявив Жидкову, що в "Студії Квартал-95" "відмовилися від жартів про Зеленського" у зв'язку з чим він і поставив сценаристу запитання: "Як буде існувати студія?". У відповідь сценарист зазначив, що не відповідає за всю студію, а курує в ній всього один проект.

"Я ніяким чином не впливаю на роботу студії. Я сценарист "Жіночого кварталу" (шоу "Студії Квартал-95", у якому виступають жінки-коміки). У "Жіночому кварталі" ми жартуємо про побутові теми, про любов …" — сказав сценарист.

Після цього представник порталу запитав, що думають актори про відсутність жартів про президента в шоу. При цьому він додав, що раніше актори жартували над попередніми президентами України.

"А вам потрібні ці жарти? Ну, втомилися, напевно … Яких ви хочете жартів? Досить багато гумористів і блогерів, які займаються цією роботою, з'явилося в YouTube. Навіщо ми будемо їсти їхній хліб? Нехай цим займаються ті, кому це подобається", — відповів сценарист "Жіночого кварталу".

Потім журналіст почав стверджувати, що рейтинги шоу "Студії Квартал-95" "падають", а від глядачів виходить "великий негатив" щодо нових випусків програм. На це Жидков відповів, що не проводив дослідження аудиторії і рейтингу передач "Кварталу".

[ + – ] Розмова працівника "Шарій.net" зі сценаристом "Жіночого кварталу" Валерієм Жидковим

Зазначимо, що в одному з найвідоміших шоу "Студії Квартал-95", "Вечірньому Кварталі", досі з'являються жарти про попередників Володимира Зеленського на президентській посаді — зокрема, про Петра Порошенка, Віктора Януковича та інших.

Нагадаємо, за 2020 рік президент Володимир Зеленський отримав 4,5 мільйони гривень роялті від "Студії Квартал-95" і "Кіностолиці".

При цьому продукти студії транслюються на російських телеканалах. Зокрема, на СТС показують серіал "Папік" і "100 000 хвилин разом".