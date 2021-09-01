"Устали, наверное": сценарист "Квартала-95" рассказал, почему комики не шутят над Зеленским (видео)

По словам Валерия Жидкова, участники проектов студии уже могли устать шутить над главой государства, а проект который он курирует — "Женский квартал" — не касается политики.

Попавший под санкции Совета национальной безопасности и обороны информационного портал "Шарий.net" спросил у участника "Студии Квартал-95", сценариста Валерия Жидкова о том, почему в передачах перестали шутить про президента Владимира Зеленского. В ответ он допустил, что актеры могли устать от высмеивания первого лица государства. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале портала в среду, 1 сентября.

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Сначала сотрудник издания заявил Жидкову, что в "Студии Квартал-95" "отказались от шуток про Зеленского" в связи с чем он и задал сценаристу вопрос: "Как будет существовать студия?". В ответ сценарист отметил, что не отвечает за всю студию, а курирует в ней всего один проект.

"Я никаким образом не влияю на работу студии. Я сценарист "Женского квартала" (шоу "Студии Квартал-95", в котором выступают женщины-комики). В "Женском квартале" мы шутим про бытовые темы, про любовь…" — сказал сценарист.

После этого представитель портала спросил, что думают актеры об отсутствии шуток про президента в шоу. При этом он добавил, что ранее актеры шутили над предыдущими президентами Украины.

"А вам нужны эти шутки? Ну, видимо устали, наверное… Каких вы хотите шуток? Сейчас достаточно много юмористов и блогеров, которые занимаются этой работой появилось в YouTube. Зачем мы будем есть их хлеб? Пусть этим занимаются те, кому это нравится", — ответил сценарист "Женского квартала".

Затем журналист принялся утверждать, что рейтинги шоу "Студии Квартала-95" "падают", а от зрителей исходит "большой негатив" по отношению новых выпусков программ. На это Жидков ответил, что не проводил исследование аудитории и рейтинга передач "Квартала".

[ + – ] Разговор работника "Шарий.net" со сценаристом "Женского квартала" Валерием Жидковым

Отметим, что в одном из самых известных шоу "Студии Квартал-95", "Вечернем Квартале", до сих пор появляются шутки о предшественниках Владимира Зеленского на президентском посту — в частности, о Петре Порошенко, Викторе Януковиче и других.

Напомним, за 2020 год президент Владимир Зеленский получил 4,5 миллиона гривен роялти от "Студии Квартал-95" и "Киностолицы".

При этом продукты студии транслируются на российских телеканалах. В частности, на СТС показывают сериал "Папик" и "100 000 минут вместе".