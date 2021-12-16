Зеленский с женой и Ермаком пришел на запись новогоднего "Вечернего Квартала" (видео)

Концерт начали записывать сразу после прибытия чиновников. Их посадили в первом ряду, а комики "Квартала" шутили над ними.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря пришел на запись концерта студии "Квартал 95", который покажут в новогоднюю ночь. Об этом сообщило издание Vesti.ua.

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"Не факт, конечно, что Зеленского покажут в кресле киноконцертного зала "Украина", но это сделаем мы", – отметили журналисты.

Поучаствовать в записи вместе с президентом пришла его жена Елена. Их сопровождал Андрей Ермак.

"В новогоднем "Квартале", более чем вероятно, шутить про президента будут по-доброму, а про вездесущего Ермака вообще не станут", – подчеркнуло издание.

О том, что Зеленский прибыл на репетицию новогоднего "Квартала", написала газета "КП в Украине".

Записывать концерт начали сразу после прибытия президента. Зеленский, его супруга и Ермак сидели в первом ряду. Комики "Квартала" Юрий Великий, Юрий Ткач и Елена Кравец приступили к пародиям на главу государства.

"Интересно, если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента", – пошутил Ткач.

"Монатику ты заслуженного артиста дал, даже Потапу дал, а нам нет. Может, это какая-то старая обида?" – спросила Кравец.

В записи концерта участвовала рок-группа "Мумий тролль". Вместе с Надей Дорофеевой они исполнили песню "Медведицу", а с Иваном Дорном — "Карнавала нет". Ожидается, что в новогоднем "Квартале" выступят София Ротару, Тина Кароль и MONATIK.

Напомним, что один из участников "Студии Квартал-95", сценарист Валерий Жидков ответил на вопрос, почему артисты перестали шутить про Зеленского. По словам Жижкова, комики устали от таких шуток, а в YouTube полно юмористов и блогеров, которые это делают.

Продукты "Квартала-95" транслируются на российских телеканалах. Так, на телеканале СТС показывают сериал "Папик" и "100 000 минут вместе".