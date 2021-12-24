"Немного подыграл": в "Квартале 95" рассказали об участии Зеленского в новогоднем выпуске (видео)

По словам актрисы Елены Кравец, глава государства во время шоу "просто делал то, что ему говорят".

"Студия Квартал 95" задействовала своего бывшего коллегу, президента Украины Владимира Зеленского в номере, который попал в новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал". Об этом в эфире телепрограммы "Твой день с 1+1" рассказала актриса студии Елена Кравец.

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Так, журналистка рассказала гостье о слухах касательно того, что Зеленский якобы принял участие в шоу и вышел на сцену во время одного из номеров. Однако Кравец их опровергла, заявив, что глава государства "не принимал участия", а лишь "немного подыграл в номере, о котором он даже не знал".

[ + – ] Кравец об участии Зеленского в "Вечернем квартале" с 5:50

"Так был построен этот номер, такая была драматургия, чтобы он просто делал то, что ему говорят. Не хочу спойлерить, но это была импровизация (с его стороны)", — сказала участница проекта.

Также комик прокомментировала тот факт, что глава государства посетил съемки "Вечернего квартала" впервые за время его президентства.

"Нам было очень приятно его видеть, но мы понимали, что без шуток не обойдется. Всем досталось, немного прошлись…" — поделилась Кравец.

Напомним, Зеленский пришел на запись концерта "Вечернего Квартала", который будет транслироваться в новогоднюю ночь, вместе с первой леди Еленой Зеленской и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее актриса "95 квартала" Елена Кравец рассказала, как изменился ее коллега за время президентства.