"Трохи підіграв": у "Кварталі 95" розповіли про участь Зеленського у новорічному випуску (відео)

За словами актриси Олени Кравець, глава держави під час шоу "просто робив те, що йому кажуть".

"Студія Квартал 95" задіяла свого колишнього колегу, президента України Володимира Зеленського у номері, який потрапив до новорічного випуску шоу "Вечірній квартал". Про це в ефірі телепрограми "Твій день з 1+1" розповіла актриса студії Олена Кравець.

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Так, журналістка розповіла гості про чутки щодо того, що Зеленський нібито взяв участь у шоу та вийшов на сцену під час одного з номерів. Проте Кравець їх спростувала, заявивши, що глава держави "не брав участі", а лише "трохи підіграв у номері, про який він навіть не знав".

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"Так було збудовано цей номер, такою була драматургія, щоб він просто робив те, що йому кажуть. Не хочу спойлерити, але це була імпровізація (з його боку)", — сказала учасниця проекту.

Також комік прокоментувала той факт, що глава держави відвідав зйомки "Вечірнього кварталу" вперше за час його президентства.

"Нам було дуже приємно його бачити, але ми розуміли, що без жартів не обійдеться. Усім дісталося, трохи пройшлися..." — поділилася Кравець.

Нагадаємо, Зеленський прийшов на запис концерту "Вечірнього Кварталу", який транслюватиметься у новорічну ніч, разом із першою леді Оленою Зеленською та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Раніше актриса "95 кварталу" Олена Кравець розповіла, як змінився її колега за часи президентства.