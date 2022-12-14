Олена Кравець розповіла, чи запитувала в Зеленського, коли закінчиться війна

Знаменитість розповіла про життя в умовах нової реальності.

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45-річна українська акторка Олена Кравець розповіла, чи запитувала у Володимира Зеленського, коли закінчиться війна.

У своєму свіжому інтерв'ю Маші Єфросініній зірка студії "Квартал 95" розповіла про життя в новій воєнній реальності. Зокрема знаменитість зізналася, що надсилала президенту меми про нього та передала компліменти, які чула від людей. У свою чергу Володимир Зеленський відповідав трьома смайликами.

Також Олена Кравець зізналася, чи запитувала вона в глави держави про термін закінчення війни.

"Я не можу. Раптом йому немає чим заспокоїти і я тільки ще більше додам смутку, що багато людей розраховують, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки цей ресурс", — розповідає українська акторка, додаючи, що вона може лише написати якісь підбадьорювальні слова своєму хорошому другу та колишньому колезі.

Нагадаємо, Олена Кравець розповіла, як Володимир Зеленський змінився на посаді президента.

Також Фокус писав про присутність Володимира Зеленського на зйомках новорічного випуску "Кварталу 95" наприкінці 2021 року.