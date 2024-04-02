Подруга Олени Зеленської Олена Кравець натякнула на проблеми у стосунках з чоловіком (відео)

Олена Кравець зі своїм чоловіком у шлюбі вже 22 роки. Спільно вони мають трьох дітей.

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47-річна акторка, колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець відмовилася обговорювати особисте життя, чим наштовхнула шанувальників на думки про розлучення з чоловіком. Зокрема в інтерв’ю програми "Люкс Фм" Олена відмовилася говорити про свого чоловіка Сергія, з яким вони 22 роки у шлюбі.

Зокрема, в інтерв’ю журналістка запитала Олену Кравець: "Кажуть, що ідеальних стосунків не існує, як змінилися ваші стосунки з чоловіком під час війни і через що ви можете з ним посваритися, якщо сваритися?". На запитання акторка відповідати не захотіла і сказала: "Давайте ще про щось поговоримо".

Журналістка хотіла настояти на продовженні теми, однак Олена Кравець відповіла категорично, що вона не хоче обговорювати своє особисте життя: "Не хочу, я не дуже особисте життя викриваю зараз".

Така відповідь Олени Кравець збентежила шанувальників. Адже останнім часом у світі шоу-бізнесу та публічних людей спостерігається тенденція масових розлучень, саме тому з відповіді Олени почали породжуватися чутки, що в родині акторки можуть бути проблеми, або й навіть дійшло до розлучення.

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Особисте життя Олени Кравець

Олена Кравець у 2002 році вийшла заміж за Сергія Кравця, який обіймав посаду продюсера студії "95 квартал". Нині чоловіку 52 роки. Що Олена, що Сергій родом з Кривого рогу. У 2003 році у Олени та Сергія народилася донька, яку назвали Марією. У цьому ж році пара переїхала жити в столицю.

Ще 2002 року Кравець вийшла заміж за екс-продюсера студії "Квартал 95" Сергія Кравця. Відомо, що чоловік зробив пропозицію коханій п'ятьма роками раніше, в день свого 18-річчя. Вже у 2016 році у пари народилася двійня — Катерина та Іван, яким зараз вже по 7 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їх складу. Крім цього, Фокус писав, подруга і кума Зеленських Олена Кравець зізналася, чи підтримує стосунки з президентською родиною.