Хрещена та подруга Олени Зеленської Олена Кравець розповіла про недавню зустріч з Першою леді (відео)
Олена Кравець радісно розповіла про довгоочікувану зустріч з Оленою Зеленською. Подруги не бачилися майже три роки.
Хрещена мати та подруга Першої леді Олена Кравець розповіла про першу за три роки зустріч з Оленою Зеленською. Про це акторка розповіла в програмі ТУР ЗІРКАМИ на Люкс ФМ.
Як виявилося, Олена Кравець прийшла на запис своєї старшої доньки Марії, яка стала ведучою подкасту з Оленою Зеленською. Їх зустріч тривала недовго, однак Олена Кравець радісно розповіла, що вперше за багато років обняла Олену. Олена Кравець не вдавалася в подробиці розмови, розповіла тільки про те, що вони поговорили про дітей і розійшлись.
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"Нещодавно, після трьох років як ми не бачилися, сталася така нагода, моя Маша, донька, вона була ведучою подкасту знятого в рамках програми "Ти як" і героїнями цього подкасту була 7-річна Поліна і Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, як діти і все", — радісно розповіла Олена Кравець.
Варто відзначити, що ще на початку лютого, Олена Кравець в одному зі своїх інтерв’ю зізналася, що з початку повномасштабної війни в Україні вона не спілкується і не бачиться з родиною Зеленських. Все тому, що життя усіх українців різко змінилося з подіями, які в країні, а родині Зеленського не менш складно ніж іншим. Тоді Олена Кравець зізналася, що дуже сумує за друзями, але вона вірить, що після війни, вони обов’язково зустрінуться.
Нагадаємо, раніше ми писали, Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їх складу. Крім цього, Олена Кравець відверто зізналася, чи робила пластичні операції.