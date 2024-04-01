Крестная и подруга Елены Зеленской Елена Кравец рассказала о недавней встрече с Первой леди (видео)
Елена Кравец радостно рассказала о долгожданной встрече с Еленой Зеленской. Подруги не виделись почти три года.
Крестная мать и подруга Первой леди Елена Кравец рассказала о первой за три года встрече с Еленой Зеленской. Об этом актриса рассказала в программе ТУР ЗВЕЗДАМИ на Люкс ФМ.
Как оказалось, Елена Кравец пришла на запись своей старшей дочери Марии, которая стала ведущей подкаста с Еленой Зеленской. Их встреча длилась недолго, однако Елена Кравец радостно рассказала, что впервые за много лет обняла Елену. Елена Кравец не вдавалась в подробности разговора, рассказала только о том, что они поговорили о детях и разошлись.
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"Недавно, после трех лет как мы не виделись, произошла такая возможность, моя Маша, дочка, она была ведущей подкаста снятого в рамках программы "Ты как" и героинями этого подкаста была 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети и все", — радостно рассказала Елена Кравец.
Стоит отметить, что еще в начале февраля, Елена Кравец в одном из своих интервью призналась, что с начала полномасштабной войны в Украине она не общается и не видится с семьей Зеленских. Все потому, что жизнь всех украинцев резко изменилась с событиями, которые в стране, а семье Зеленского не менее сложно чем другим. Тогда Елена Кравец призналась, что очень скучает по друзьям, но она верит, что после войны, они обязательно встретятся.
Напомним, ранее мы писали, Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав. Кроме этого, Елена Кравец откровенно призналась, делала ли пластические операции.