Аліна Доротюк заручилася: на рукі інтерв'юерки помітили елегантну каблучку

Аліна Доротюк, українська журналістка та інтерв’юерка, заручилася зі своїм коханим. Журналістка опублікувала знімки на яких засвітила каблучку на безіменному пальці. Хоча особистість її обранця досі залишається в тіні, прихильники вже активно вітають Аліну та висловлюють найкращі побажання.

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Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк натякнула на заручини. На своїй сторінці в Instagram інтерв'юерка опублікувала серію зворушливих світлин, на яких видно елегантну каблучку з витонченим камінцем на безіменному пальці.

Особистість обранця Доротюк поки що залишається загадкою, адже журналістка відома своєю стриманістю у питаннях особистого життя. Проте шанувальники вже вітали її з важливою подією, залишивши численні теплі коментарі:

"Яка прекрасна новина! Бажаю щастя!"

"Каблучка — неймовірна!"

"Вангую, що у 2025-му році Ви станете нареченою!"

У своєму дописі Аліна також підбила підсумки 2024 року, висловивши вдячність за всі здобутки та події: "Дякую 2024-й, що жива й здорова. Що живі й здорові всі рідні й близькі. За послані можливості, їх реалізацію, і за щастя у простих речах".

Хоча подробиці заручин і майбутнє весілля залишаються невідомими, шанувальники журналістки з нетерпінням чекають нових деталей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Дизель шоу" розповів, де проходить військову службу.

Крім цього, Фокус писав, що відома інтерв'юєрка зменшила груди і зробила ринопластику.