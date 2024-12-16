Зірка "Дизель шоу" розповів, де проходить військову службу

46-річний актор і зірка "Дизель шоу" Олег Іваниця розповів, як прийняв рішення піти на фронт і де служить зараз. У відкритому інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що рішення вступити до лав Збройних сил України прийняв ще до початку повномасштабного вторгнення.

Related video

46-річний актор і зірка "Дизель шоу" Олег Іваниця розповів, де він зараз служить та як прийняв рішення піти на фронт. Подробицями свого військового досвіду він поділився в інтерв'ю Аліни Доротюк, де зізнався, що рішення про вступ до лав Збройних сил України прийняв ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Я думав, якщо почнеться, я сподівався, що я піду і так воно, слава Богу, сталося. Я не зважувався. Я навпаки пам’ятаю, коли я вже зважився, вирішив і пішов, і вже йду у військкомат, воно якось на душі легше, пропав ось цей мандражик, від того, що було того ранку, 24 лютого. Спочатку було нерозуміння, ми всі не хотіли вірити, бо це страшна штука. В страшні штуки не хочеться вірити. Але мені чомусь здавалося, що 70-80%, що війна почнеться. І коли вона таки почалася, звичайно накатує страх, паніка, нерозуміння, що робити, як воно буде… Нічого краще не допомагає в такій ситуації ніж якісь конкретні дії, коли ти робиш те, що треба", — розповів Іваниця.

Актор розповів, що з перших днів пішов добровольцем до військкомату, після чого два роки служив в територіальній обороні. Вже на початку 2024 року він перевівся до підрозділу ППО. Зараз актор проходить віськову службу в Київській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ТЦК розповіли, кого відправляють на фронт без навчань.