Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, кого відправляють на фронт без навчань

Отримавши повістку, військовозобов’язані опиняються перед вибором. У ТЦК пояснили, як обрати собі місце служби та які відбори потрібно буде пройти в такому разі.

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В Україні триває загальна мобілізація, військовозобов’язані отримують повістки та проходять службу у різноманітних підрозділах Сил оборони. Речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олена Кузіна в ефірі телемарафону 14 грудня розповіла, в яких випадках українців направляють на передову без навчань.

Загальна мобілізація: кого відправляють одразу на фронт

Потрапляють одразу на службу ті, хто вже служив у війську менш як 10 років тому. Наприклад, чоловік проходив строкову службу або воював в АТО/ООС, однак звільнився з ЗСУ. Якщо тепер він хоче повернутись в армію за контрактом, досвід дозволить не проходити навчання.

"Якщо перерва в службі більш як 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново", — зауважила військова.

Загальна мобілізація: переваги контрактної служби

Вона пояснила, що контрактникам на відміну від мобілізованих доступний вибір, де служити. Окрім того, відрізняються умови.

"Людина може звернутися до відділу рекрутингу безпосередньо в ТЦК та СП, може звернутися в рекрутингові центри української армії та безпосередньо до рекрутингу бойових бригад. Це повний соцпакет — це медичне, грошове забезпечення, виплати за укладення першого контракту", — розповіла Кузіна.

Також новобранцю, якщо він прибуває на місце служби, виплачують підйомну допомогу. Якщо потрібно орендувати житло, це компенсують. У вищих військових навчальних закладах можна безплатно здобути освіту.

Загальна мобілізація: кого беруть на контракт

Новобранці окрім ВЛК проходять відбір — як психологічний, так і в деяких випадках за рівнем фізичної підготовки. Контракт укладається не ТЦК, а в обраній для служби бригаді або навчальному центрі.

Речниця ТЦК наголосила, що отримавши повістку, військовозобов’язаний опиняється перед вибором — піти на службу за контрактом або за мобілізацією.

"Коли ти вибираєш службу по контракту — так, в тебе більша є можливість вибору того, що ти хочеш", — зауважила вона.

Контракт підписують як жінки, так і чоловіки. Кандидатури новобранців ухвалюють, відштовхуючись від стану їхнього здоров’я та фізичної підготовки. Від цього залежить, де служитиме людина. Також враховується цивільний досвід.

Нагадаємо, юрист Дмитро Кушнаренко попередив, що військовозобов’язані можуть отримувати повідомлення про повістки у "Вайбер".

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