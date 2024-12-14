Мобілізація в Україні: кому з чоловіків повідомлятимуть про повістку у "Вайбері"

Військовозобовʼязаний чоловік повинен прибути до ТЦК протягом семи днів, якщо проживає в обласному центрі, та десяти, якщо живе в інших населених пунктах області, розповів адвокат Дмитро Кушнаренко.

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Військовозобовʼязані українці під час мобілізації можуть отримати повістку через пошту. Особа може забрати кореспонденцію протягом трьох днів, адже після цього терміну вона вважатиметься "поінформованою належним чином". Про це повідомив адвокат Дмитро Кушнаренко в коментарі "РБК-Україна".

"Тепер у разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК (листів з повістками), працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами", — сказав адвокат.

За його словами, людині також може надійти смс-оповіщення від оператора поштового звʼязку "Укрпошти", зокрема через "Вайбер".

"В адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо адресат не отримає листа, буде вважатись, що він поінформований належним чином", — зауважив Дмитро Кушнаренко.

Він додав, що Кабмін змінив терміни прибуття до ТЦК, зокрема, це варто зробити протягом семи днів, якщо та проживає в обласному центрі, та десяти днів, якщо чоловік живе в інших населених пунктах області.

Нагадаємо, адвокатка Марія Михайленко (Демешко) повідомила, що ігнорування повістки на пошті може загрожувати штрафом. Йдеться про суму від 17 до 25 тисяч гривень.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що чоловіку, який має відстрочку від мобілізації, може прийти повістка на пошту. Проте не варто хвилюватися, особа не підлягатиме призову.