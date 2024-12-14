Мобилизация в Украине: кому из мужчин будут сообщать о повестке в "Вайбере"

Военнообязанный мужчина должен прибыть в ТЦК в течение семи дней, если проживает в областном центре, и десяти, если живет в других населенных пунктах области, рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко.

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Военнообязанные украинцы во время мобилизации могут получить повестку через почту. Человек может забрать корреспонденцию в течение трех дней, ведь после этого срока он будет считаться "проинформированным должным образом". Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии "РБК-Украина".

"Теперь в случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК (писем с повестками), работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и сообщение адресатов всеми доступными методами", — сказал адвокат.

По его словам, человеку также может прийти смс-оповещение от оператора почтовой связи "Укрпочты", в частности через "Вайбер".

"У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Через три дня, даже в случае, если адресат не получит письмо, будет считаться, что он проинформирован должным образом", — отметил Дмитрий Кушнаренко.

Он добавил, что Кабмин изменил сроки прибытия в ТЦК, в частности, это следует сделать в течение семи дней, если и проживает в областном центре, и десяти дней, если человек живет в других населенных пунктах области.

Напомним, адвокат Мария Михайленко (Демешко) сообщила, что игнорирование повестки на почте может грозить штрафом. Речь идет о сумме от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что мужчине, который имеет отсрочку от мобилизации, может прийти повестка на почту. Однако не стоит волноваться, лицо не будет подлежать призыву.