Мобилизация в Украине: как могут наказать, если не забрать повестку с почты

Юристы объяснили, какая наступает ответственность за игнорирование повестки, отправленной по почте. Также они рассказали, можно ли такую повестку обжаловать через суд.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам не только вручают повестки в руки, но и присылают по почте. УНИАН 11 декабря узнал у юристов, какие могут быть последствия игнорирования такого извещения.

Всеобщая мобилизация: какой будет штраф, если не забрать повестку

То, что военнообязанный не забрал повестку с почты, никак не спасает его он ответственности за ее игнорирование. Адвокат Мария Михайленко (Демешко) предупредила, что за это может грозить штраф на сумму от 17 до 25 тысяч гривен. За то, что мужчина забрал повестку и не пошел в ТЦК, будет идентичное наказание.

Размер непосредственного штрафа зависит от решения военкомата. Если такое произошло впервые, оштрафовать могут на минимальную сумму — 17 тысяч гривен. Однако в случае "рецидива" наказание уже будет максимальным.

Всеобщая мобилизация: можно ли попасть за решетку

Юрист объяснила, что уголовная ответственность грозит военнообязанному, когда он трижды не явился по боевой повестке. Речь идет о документе, который вручают уже после прохождения ВВК и признания лица годным к службе.

За неявку в ТЦК по боевой повестке, по закону, может грозить от трех до пяти лет заключения. В случае смягчающих обстоятельств, например болезни, суд может назначить условный срок.

Всеобщая мобилизация: можно ли обжаловать штраф

Адвокат Дмитрий Франчук пояснил, что суды часто отменяют штрафы за неявку в ТЦК из-за отсутствия доказательств, что повестка была вручена надлежащим образом. Обжаловать повестку через суд можно, если она была отправлена на неправильный адрес или в ней были указаны неправильные личные данные.

Юрист оценил шансы на то, что штраф будет обжалован, в 40%. Он отметил, что речь идет о выборке случаев, где были реальные основания для обжалования.

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