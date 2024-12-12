Без полиции не обойтись: что грозит мужчине в случае отказа предоставить документы ТЦК (видео)

В случае отказа предоставить документы работники ТЦК должны вызвать полицию, и именно правоохранители в дальнейшем должны общаться с лицом.

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Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проверять документы граждан и на улице, и в общественных местах. Начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович в прямом эфире "7 канала" рассказал, как должны действовать представители ТЦК в случае, если лицо отказывается предоставить соответствующие документы для проверки.

Их действия регламентируются постановлением Кабинета министров Украины № 560. Также права и обязанности работников ТЦК определяются соответствующим положением.

Проверка документов работниками ТЦК: основные положения

Для проверки лицо должно предоставить один из документов:

военно-учетные документы;

паспорт гражданина Украины;

удостоверение гражданина Украины.

При проверке можно использовать цифровые документы. В случае отсутствия какого-либо документа, идентификация может быть осуществлена через официальные реестры, к которым имеют доступ представители ТЦК.

К проверке в случае необходимости могут быть привлечены представители местных органов самоуправления, предприятий, учреждений или других организаций. Однако это возможно при условии предварительного согласования с местными властями и районной военной администрацией.

Действия работников ТЦК в случае отказа предоставить документы

Если лицо отказывается предоставить документы или назвать свои данные:

уполномоченное лицо ТЦК сообщает об этом в полицию;

правоохранители устанавливают личность гражданина и проверяют его документы;

в случае идентификации представитель ТЦК вручает при необходимости повестку.

Ранее юристы рассказывали, как действовать в случаях противоправных действий со стороны ТЦК. При этом следует соблюдать правила воинского учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК.

Добавим, что 18 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести новые подходы к мобилизации, отходя от принудительного привлечения украинцев в армию, то есть "бусификации". Позже начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко заявил, что военкомы действовали и действуют в соответствии с установленным порядком проведения призыва.