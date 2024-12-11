Что изменилось после заявления Умерова о "бусификации": в ТЦК ответили (видео)

Начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко заявил, что военкомы действовали и действуют в соответствии с установленным порядком проведения призыва.

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18 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести новые подходы к мобилизации, отходя от принудительного привлечения украинцев в армию, то есть "бусификации". Однако сейчас работа территориальных центров комплектования регулируется постановлением Кабмина №560. Об этом заявил начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко в интервью агентству "18000", отвечая на вопрос, изменилось ли что-то после слов Умерова.

По словам Тимошенко, порядок проведения призыва, утвержденный правительством 16 мая этого года, регламентирует все аспекты работы ТЦК. В документе подробно прописано, кто и за что отвечает, включая полицию и граждан, которые должны придерживаться воинского учета.

"Сказать, что что-то изменилось после заявления Умерова, то в принципе ничего не изменилось. Мы и до этого действовали строго в соответствии с таким порядком", — сказал военкомат.

Если гражданин не соблюдает правила воинского учета, группа оповещения имеет право проверить его документы. При отсутствии необходимых документов или отказе выполнить требования, предусмотренные законом, полицейский может задержать такое лицо и доставить в ТЦК.

Тимошенко подчеркнул, что такие действия соответствуют пункту 54 постановления Кабмина №560. Человека могут пригласить в ТЦК для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, 3 декабря народный депутат Соломия Бобровская заявила, что "бусификация" граждан на улицах городов должна была прекратиться еще в мае 2024 года, ведь именно об этом договаривались парламентарии с Генштабом ВСУ и Минобороны. По ее словам, "бусификация" носила системный характер в Одесской области, на Буковине и Закарпатье.

4 декабря заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша с позывным "Явор" рассказал, что после мероприятий массовой мобилизации, которые проводятся ТЦК, в армии оказываются люди, которым невозможно найти место из-за проблем со здоровьем.