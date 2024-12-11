Що змінилося після заяви Умєрова про "бусифікацію": у ТЦК відповіли (відео)

Начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко заявив, що військкоми діяли й діють відповідно до встановленого порядку проведення призову.

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18 листопада міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани запровадити нові підходи до мобілізації, відходячи від примусового залучення українців до війська, тобто "бусифікації". Однак наразі робота територіальних центрів комплектування регулюється постановою Кабміну №560. Про це заявив начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко в інтерв'ю агенції "18000", відповідаючи на запитання, чи змінилося щось після слів Умєрова.

За словами Тимошенка, порядок проведення призову, затверджений урядом 16 травня цього року, регламентує усі аспекти роботи ТЦК. У документі детально прописано, хто і за що відповідає, включаючи поліцію та громадян, які мають дотримуватися військового обліку.

"Сказати, що щось змінилося після заяви Умєрова, то в принципі нічого не змінилося. Ми й до цього діяли суворо відповідно до такого порядку", — сказав військком.

Якщо громадянин не дотримується правил військового обліку, група оповіщення має право перевірити його документи. За відсутності необхідних документів або відмови виконати вимоги, передбачені законом, поліцейський може затримати таку особу та доставити до ТЦК.

Тимошенко наголосив, що такі дії відповідають пункту 54 постанови Кабміну №560. Людину можуть запросити до ТЦК для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, 3 грудня народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що "бусифікація" громадян на вулицях міст мала припинитися ще у травні 2024 року, адже саме про це домовлялися парламентарі з Генштабом ЗСУ та Міноборони. За її словами, "бусифікація" мала системний характер в Одеській області, на Буковині та Закарпатті.

4 грудня заступник командира 68-ї Окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша з позивним "Явір" розповів, що після заходів масової мобілізації, які проводяться ТЦК, в армії опиняються люди, яким неможливо знайти місце через проблеми зі здоров'ям.