Без поліції не обійтись: що загрожує чоловіку у разі відмови надати документи ТЦК (відео)

За відмови надати документи працівники ТЦК повинні викликати поліцію, і саме правоохоронці надалі мають спілкуватися з особою.

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Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи громадян й на вулиці, і у громадських місцях. Начальник мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимир Богданович в прямому ефірі "7 каналу" розповів, як мають діяти представники ТЦК у випадку, якщо особа відмовляється надати відповідні документи для перевірки.

Їхні дії регламентуються постановою Кабінету міністрів України № 560. Також права й обов'язки працівників ТЦК визначаються відповідним положенням.

Перевірка документів працівниками ТЦК: основні положення

Для перевірки особа має надати один із документів:

військово-облікові документи;

паспорт громадянина України;

посвідчення громадянина України.

Під час перевірки можна використовувати цифрові документи. У разі відсутності будь-якого документа ідентифікація може бути здійснена через офіційні реєстри, до яких мають доступ представники ТЦК.

До перевірки в разі необхідності можуть бути залучені представники місцевих органів самоврядування, підприємств, установ чи інших організацій. Однак це можливо за умови попереднього погодження з місцевою владою та районною військовою адміністрацією.

Дії працівників ТЦК у разі відмови надати документи

Якщо особа відмовляється надати документи або назвати свої дані:

уповноважена особа ТЦК повідомляє про це поліцію;

правоохоронці встановлюють особу громадянина та перевіряють його документи;

у разі ідентифікації представник ТЦК вручає за необхідності повістку.

Раніше юристи розповідали, як діяти у випадках протиправних дій із боку ТЦК. Проте слід дотримуватися правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК.

Додамо, що 18 листопада міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани запровадити нові підходи до мобілізації, відходячи від примусового залучення українців до війська, тобто "бусифікації". Пізніше начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко заявив, що військкоми діяли й діють відповідно до встановленого порядку проведення призову.